Messi disperato ai Mondiali 2026, il padre è in ospedale: “Questione delicata”

Giornalista curiosa e determinata. Scrittura, lettura e cronaca rosa sono il suo pane quotidiano. Collabora principalmente con portali di gossip e tv.

IPA Leo Messi

Le immagini hanno fatto il giro del mondo in pochi minuti. Leo Messi che piange dopo il gol all’esordio dell’Argentina ai Mondiali 2026 è diventata una delle fotografie più potenti dell’evento.

Un’emozione che, come si è scoperto nelle ore successive, non era legata al calcio ma alla salute del padre Jorge Messi, ricoverato in ospedale dopo il peggioramento di un problema medico che, secondo indiscrezioni provenienti dall’Argentina, andrebbe avanti da diversi mesi.

Quando i giornalisti gli hanno chiesto il motivo di quelle lacrime, il capitano dell’Albiceleste ha scelto la discrezione. “Ho passato giorni difficili e complicati”, si è limitato a dire, senza entrare nei dettagli.

Parole che hanno immediatamente fatto pensare a una questione personale e familiare, confermata poco dopo dalle notizie arrivate da Buenos Aires.

Il padre di Leo Messi è malato

Secondo quanto riportato dal giornalista argentino Eduardo Feinmann, il padre del fuoriclasse argentino, Jorge Messi, starebbe affrontando un serio problema di salute che negli ultimi giorni avrebbe subito un peggioramento tale da richiedere il ricovero in ospedale.

La famiglia non ha rilasciato dichiarazioni ufficiali e continua a mantenere il massimo riserbo. Proprio questo silenzio, così coerente con lo stile discreto che ha sempre contraddistinto il clan Messi, rende ancora più potente il significato di quelle lacrime.

Messi senior non si vede in pubblico dallo scorso novembre, da quando ha assistito ad una partita tra l’Inter Miami e il Nashville. Accanto a lui Celia Maria Cuccittini, la madre di Messi dalle origini italiane.

Per Leo, Jorge non è soltanto un padre. È la figura che ha reso possibile ogni capitolo della sua storia. È l’uomo che ha lasciato Rosario per accompagnare il figlio adolescente a Barcellona quando una terapia ormonale troppo costosa rischiava di interrompere il suo sogno. È stato il suo agente, il suo consigliere, il suo mediatore e il suo punto di riferimento in ogni decisione cruciale della carriera.

Dietro i Palloni d’Oro, i record e le finali vinte, c’è sempre stata la presenza discreta di Jorge, classe 1958. Una figura lontana dai riflettori ma centrale nella costruzione del fenomeno sportivo più influente della sua generazione.

Il campione che commuove il mondo

Il momento che ha visto protagonista Messi ai Mondiali 2026 ha mostrato qualcosa di profondamente umano. Per qualche secondo non c’era il campione che trascina una nazione intera verso il sogno mondiale, ma un figlio preoccupato per la salute del proprio genitore.

Lo stesso Messi, accompagnato in questa nuova avventura sempre dalla fidata moglie Antonela Roccuzzo, ha ringraziato pubblicamente i compagni di squadra e lo staff tecnico per il sostegno ricevuto in questi giorni delicati. “Sono sempre stati al mio fianco e mi hanno dato la forza di stare bene”, ha raccontato.

Nel frattempo, i social si sono riempiti di messaggi di affetto provenienti da ogni parte del mondo. Non soltanto tifosi argentini, ma appassionati di calcio di ogni nazionalità hanno riconosciuto in quella commozione qualcosa che supera lo sport ed è indubbiamente universale: la paura di perdere una persona amata.

Mentre l’Argentina continua il suo cammino nel torneo, l’attenzione resta inevitabilmente puntata anche sulle condizioni di Jorge Messi. Le informazioni disponibili sono poche e frammentarie, ma una cosa appare evidente. Dietro l’uomo che ha riscritto la storia del calcio, c’è ancora quel ragazzo di Rosario che guarda al padre come ad un punto fermo.

Proprio per questo, forse, quel pianto ha colpito così profondamente il pubblico. Perché hanno ricordato che anche le leggende, a volte, hanno bisogno di essere semplicemente dei figli.