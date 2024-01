Samantha Fox è stata arrestata per aver litigato con un passeggero su un aereo in volo per Monaco. La popstar, secondo le fonti, era "visibilmente ubriaca"

Fonte: GettyImages Samantha Fox

Negli anni ’80 era la regina incontrastata della musica pop, ma nelle ultime ore Samantha Fox è tornata a far parlare di sé per altri motivi. La cantante 57enne ha infatti trascorso una notte in prigione dopo essere stata fermata su un volo della British Airways da Londra a Monaco. Secondo i tabloid britannici la Fox, in stato di ebbrezza, avrebbe litigato con un altro passeggero e costretto l’aereo al ritorno in pista. La popstar si è successivamente detta “molto dispiaciuta per l’accaduto”, ed è pronta a collaborare con le forze dell’ordine.

L’arresto di Samantha Fox: “Era ubriaca in volo”

Brutta avventura per Samantha Fox. La cantante simbolo degli anni ’80 è stata infatti arrestata dopo aver preso parte ad una lite con un altro passeggero su un volo della British Airways. L’interprete di Touch me, stando a quanto riferisce il tabloid The Sun, sarebbe stata fermata in stato di ebbrezza, ed avrebbe trascorso una notte in carcere. Samantha avrebbe quindi poi pagato una cauzione per essere rilasciata.

L’episodio ha comunque causato problemi non solo alla cantante, ma anche alle altre persone coinvolte. A causa dell’alterco provocato dalla Fox, l’aereo su cui viaggiava avrebbe fatto nuovamente ritorno in pista, costringendo gli altri passeggeri a trascorrere una notte in hotel, salvo poi ripartire il giorno seguente dall’aeroporto londinese di Heathrow. Stando sempre alla stampa inglese, l’ex star della musica si sarebbe detta molto dispiaciuta per l’accaduto, e sarebbe disposta a collaborare con le forze dell’ordine.

Samantha Fox, dal successo ai drammi

Samantha Fox, sex symbol indiscusso degli anni ’80 insieme a Sabrina Salerno, ha vissuto un’esistenza segnata da grandi successi, ma anche da tante tragedie. La cantante sta affrontando un momento molto difficile dopo la morte della sorella Vanessa, scomparsa improvvisamente a causa di un infarto a soli 50 anni lo scorso marzo. Le due erano molto legate, e la popstar aveva raccontato nella sua autobiografia diversi episodi che la vedevano protagonista.

Su tutti, la volta in cui Vanessa l’aveva salvata da un attacco d’ira di suo padre, che aveva problemi con l’alcol: “Pensavo che mi avrebbe uccisa e l’ho implorato di smetterla. Quando ho provato ad alzarmi mi ha dato un calcio così forte nello stomaco che mi ha lasciato senza fiato e non si è più fermato. Mia sorella ha ascoltato quello che stava succedendo e gli è saltata sulla schiena per liberarmi” si legge nel libro.

Nel 2015, la Fox aveva affrontato un altro grave lutto: quello della compagna Myra Stratton, che aveva a lungo combattuto contro il cancro. “Non volevo far vedere agli altri che stavo male, e fingevo andasse tutto bene. Per due anni, però, non sono riuscita a scrivere nemmeno una canzone. Era impossibile per me salire sul palco e mostrarmi felice” ha dichiarato in merito all’episodio la popstar. Le due avevano avuto una relazione di 16 anni, terminata proprio con la morte della Stratton, che era stata anche manager di Samantha. Due anni dopo, la Fox ha incontrato la nuova compagna Linda Olsen: con lei, dopo aver annunciato il fidanzamento ufficiale nel 2020, si è sposata lo scorso luglio.