Anticipazioni Noos del 14 luglio, lo spazio con Samantha Cristoforetti

IPA Samantha Cristoforetti è ospite di Alberto Angela nella puntata di Noos

Un altro lunedì sera all’insegna della scoperta: il 14 luglio torna Noos – L’avventura della conoscenza: una nuova puntata che ci porta tra le stelle, nella mente e nel corpo umano.

Al timone, come sempre, Alberto Angela, che questa volta accoglie in studio, tra gli ospiti, Samantha Cristoforetti. Ma le meraviglie non finiscono qui: tra gli argomenti della serata, anche medicina e alimentazione. Ecco cosa vedremo stasera.

Samantha Cristoforetti torna a “Noos”

Alberto Angela torna in grande stile con una nuova puntata di Noos – L’avventura della conoscenza: il programma divulgativo targato Rai 1 ci regala una nuova prima serata densa di temi, approfondimenti e spazi di riflessione.

In questo nuovo appuntamento il conduttore apre le porte a un’ospite d’eccezione: Samantha Cristoforetti. Un ritorno atteso, che riappare nello studio immersivo di Noos per confrontarsi con Alberto Angela su uno dei temi più affascinanti del nostro tempo: l’esplorazione spaziale.

L’astronauta italiana porta il pubblico a riflettere sulle grandi sfide che ci attendono oltre l’atmosfera terrestre. Il suo dialogo con Angela punta lo sguardo sul futuro: su ciò che la scienza sta preparando per le prossime missioni e sulle possibilità che si aprono.

Ma l’approfondimento legato allo spazio non finisce qui: a rendere ancora più coinvolgente questo segmento della puntata, la presenza dell’astrofisica Edwige Pezzulli, che guida gli spettatori in un viaggio tra i corpi celesti rendendo più accessibile l’universo che ci circonda.

Anticipazioni “Noos” del 14 luglio, gli altri temi della serata

La puntata si concentra, poi, su una storia che parla di scienza e speranza: quella di Matteo, un bambino guarito dal Neuroblastoma grazie alla terapia CAR-T, una delle conquiste più promettenti della medicina contemporanea.

Si tratta di una nuova cura che sta cambiando il destino di molti piccoli pazienti colpiti da questa malattia. Alberto Angela affronta il tema insieme al professor Franco Locatelli, direttore del Centro studi Oncoematologici dell’Ospedale Bambino Gesù di Roma, tra i principali protagonisti dello sviluppo di questa terapia in Italia.

Spazio anche all’alimentazione, tra dubbi, paure e scelte quotidiane. Cosa è davvero sicuro mangiare? Quali rischi sottovalutiamo?

A fare chiarezza è il chimico e divulgatore Dario Bressanini, che da anni si occupa di spiegare, con metodo scientifico, cosa si nasconde dietro le etichette e i luoghi comuni sul cibo. Con Elisabetta Bernardi si indaga invece il rapporto tra alimentazione e memoria, e si cerca di capire perché il dolce sia spesso visto come il “nemico numero uno” di ogni dieta.

La puntata si arricchisce anche di altre rubriche che mescolano scienza e curiosità. Dario Fabbri commenta l’attuale situazione geopolitica internazionale, Carlo Lucarelli torna con i suoi enigmi tra crimine e metodo scientifico.

Massimo Polidoro, poi, analizza i fenomeni delle deep fake online, mentre Emmanuele Jannini racconta l’amore e il sesso nell’antichità. Chiude il giro Alessandro Chiarenza, con un aggiornamento sulle ultime scoperte legate al mondo dei dinosauri.

Quando e dove seguire “Noos”

L’appuntamento con Noos – L’avventura della conoscenza è per stasera, lunedì 14 luglio, in prima serata su Rai 1, a partire dalle 21.25. Per chi preferisce guardare i contenuti in streaming o recuperarli con calma, la puntata sarà disponibile anche su RaiPlay, insieme agli episodi precedenti.

Un’occasione da non perdere per chi ama la divulgazione scientifica raccontata con passione e semplicità, capace di accendere la curiosità e farci vedere il mondo con occhi nuovi.