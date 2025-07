Anticipazioni Noos – L’avventura della conoscenza, temi di stasera 7 luglio

Alberto Angela torna in prima serata su Rai1 con il suo "Noos - L'avventura della conoscenza". Le anticipazioni del 7 luglio

Ansa Alberto Angela

Un altro lunedì sera all’insegna della curiosità e della scoperta. Dalle 21,30 su Rai1, Alberto Angela riprende Noos – L’avventura della conoscenza, il programma che ha conquistato milioni di telespettatori, già affezionati al Super Quark del padre Piero Angela, trasformando la ricerca scientifica in un racconto appassionante. La puntata di stasera, 7 luglio, si preannuncia come particolarmente ricca, spaziando dalle relazioni con i nostri amici a quattro zampe fino ai segreti del riposo notturno.

Noos, le anticipazioni del 7 luglio

Al centro della serata, troviamo una domanda che ogni proprietario di cane o gatto si è posto almeno una volta: cosa provano davvero i nostri amici a quattro zampe nei nostri confronti? La risposta arriva dalla ricerca che negli ultimi anni ha fatto passi da gigante nello studio del comportamento animale.

Elisabetta Palagi, esperta di primati ed etologia presso l’Università di Pisa, ci accompagna in un viaggio affascinante attraverso le dinamiche emotive che legano uomo e animale. La sua ricerca dimostra come cani e gatti siano in grado di manifestare sentimenti complessi, dal gioco all’empatia, creando legami profondi che vanno oltre la semplice convivenza.

L’Università di Padova apre le porte del suo laboratorio di Etologia Applicata, dove Lieta Marinelli e Paolo Mongillo stanno rivoluzionando la comprensione delle capacità mentali canine. Attraverso esperimenti innovativi, i ricercatori stanno mappando l’intelligenza del cane, scoprendo abilità cognitive che fino a poco tempo fa sembravano prerogativa esclusiva dell’uomo.

Questi studi non sono solo accademici ma sono volti a migliorare la convivenza quotidiana, suggerendo nuovi approcci educativi e terapeutici. Per milioni di famiglie italiane che condividono la casa con un animale, queste scoperte rappresentano una chiave di lettura preziosa per rafforzare il rapporto con il proprio compagno peloso.

Telmo Pievani, filosofo della scienza e divulgatore di fama internazionale, introduce il concetto rivoluzionario della coevoluzione. Non siamo stati solo noi a cambiare i nostri animali domestici, ma anche loro hanno influenzato la nostra evoluzione biologica e culturale. Un processo reciproco durato migliaia di anni, che ha plasmato entrambe le specie in modi che stiamo solo ora iniziando a comprendere.

Questa prospettiva ribalta completamente la visione tradizionale dell’addomesticamento, mostrandoci come la relazione uomo-animale sia stata una partnership evolutiva piuttosto che un rapporto unidirezionale di dominio. Carlo Lucarelli attinge invece alle pagine di Kipling per raccontare la storia di un bambino cresciuto da un lupo.

Gli altri temi della serata

La narrazione si sposta poi verso l’infinito, dove Edwige Pezzulli racconta le straordinarie avventure degli animali astronauti. Dalle scimmie ai topi, dai cani ai gatti, questi piccoli esploratori hanno aperto la strada alle missioni umane nello spazio, pagando spesso con la vita per far progredire la nostra conoscenza dell’universo. I loro sacrifici hanno permesso di studiare gli effetti della microgravità sui sistemi biologici, fornendo informazioni fondamentali per la sicurezza degli astronauti e per la progettazione di future missioni di lunga durata verso Marte e oltre.

La seconda parte della puntata si concentra sul sonno, attività che occupa un terzo della nostra esistenza. Federica Provini, neurologa dell’Università di Bologna, svela i meccanismi cerebrali che regolano il nostro riposo notturno, spiegando perché dormiamo, cosa succede durante le diverse fasi del sonno e come ottimizzare la qualità del riposo.

E in un momento in cui l’insonnia e i disturbi del sonno colpiscono sempre più persone, i consigli della professoressa Provini rappresentano un vero e proprio vademecum per ritrovare notti serene e risvegli rigeneranti.

Sessualità nell’antichità, un viaggio nella Roma imperiale

Emmanuele Jannini ci trasporta nell’antica Roma per scoprire la sessualità, un aspetto affascinante della civiltà classica. Attraverso simboli, miti e pratiche dell’epoca, scopriamo come gli antichi romani vivevano l’intimità, rivelando aspetti sorprendenti di una società che ancora oggi influenza la nostra cultura.

E ancora, il futuro bussa alle nostre porte con Roberto Cingolani, che commenta le straordinarie immagini provenienti dalla Cina, dove la robotica umanoide sta raggiungendo traguardi impensabili. Parallelamente, la fisica Giuliana Galati ci introduce al mondo dei computer quantistici, macchine rivoluzionarie che potrebbero trasformare radicalmente il nostro modo di elaborare informazioni.

Diete e sostenibilità, scienza per la vita quotidiana

Non mancano i consigli pratici per il benessere quotidiano. La nutrizionista Elisabetta Bernardi fa chiarezza sulle diete più popolari del momento, dalla chetogenica al digiuno intermittente, distinguendo tra ciò che è supportato da evidenze scientifiche solide e ciò che è solo una moda passeggera mentre il chimico Ruggero Rollini ci guida invece nel mondo della sostenibilità ambientale, spiegando il destino dei rifiuti di plastica e fornendo strumenti concreti per una raccolta differenziata più efficace.

Alessandro Chiarenza, invece, aggiorna il pubblico sulle ultime scoperte paleontologiche, rivelando nuovi segreti del mondo dei dinosauri, mentre l’esperto di geopolitica Diego Fabbri offre una lettura lucida degli equilibri internazionali in continua evoluzione.

Dove e quando vedere Noos

La nuova puntata di Noos condotta da Alberto Angela va in onda il 7 luglio, dalle 21,30 circa, su Rai1. Il programma è trasmesso in contemporanea sulla piattaforma digitale RaiPlay e qui rimane fruibile anche nei giorni successivi alla messa in onda.