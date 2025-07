Noos, le pagelle del 7 luglio: Alberto Angela fuoriclasse (9), Lucarelli ci porta nella giungla (8)

IPA Le pagelle della terza puntata di Noos

Nella calda estate dei palinsesti italiani, Alberto Angela e il suo Noos – L’avventura della conoscenza sono una vera e propria boccata d’aria fresca. Anche nella puntata del 7 luglio, il divulgatore ha accompagnato gli spettatori in un viaggio incredibile nel mondo della scienza, tra animali, sessualità nell’antica Roma e diete chetogeniche. Il risultato? Un perfetto mix di intrattenimento e attualità. Ecco le nostre pagelle.

Alberto Angela, un perfetto padrone di casa (9)

Alberto Angela gioca un campionato a sé. Anche nella terza puntata di Noos – L’avventura della conoscenza si muove con estrema sicurezza e garbo, mettendo a fuoco tematiche molto differenti. Con Elisabetta Palagi, Primatologa ed Etologa dell’Università di Pisa, approfondisce il tema dell’empatia tra mondo animale e umano, analizzando nei dettagli i comportamenti che caratterizzano da sempre i migliori amici dell’uomo.

Con Federica Provini, ordinaria di Neurologia all’Università degli Studi di Bologna, si concentra invece sui meccanismi del sonno, esaminandoli in modo approfondito e fornendo preziosi consigli agli spettatori. Interlocutori e argomenti differenti, medesimo risultato: Angela rispetta lo spazio dei suoi ospiti, si confronta con garbo ed educazione e continua la sua difficile missione all’insegna della conoscenza in modo impeccabile. Un fuoriclasse.

Le diete, tra falsi miti e verità (10)

Dopo l’interessante approfondimento dedicato alla chirurgia estetica la scorsa settimana, nella puntata del 7 luglio Alberto Angela ci porta alla scoperta delle diete dimagranti, facendo chiarezza su piani alimentari molto popolari, come il digiuno intermittente e la chetogenica.

La nutrizionista Elisabetta Bernardi spiega in primis che il dimagrimento è un processo complesso e frustrante, che non si limita al mangiare poco e al fare attività fisica. L’alimentazione, in particolare, va seguita con estrema cura, senza lasciarsi abbagliare dalle promesse di diete miracolose. Tra queste la chetogenica, che consiste nel ridurre parte dei carboidrati a favore di proteine e grassi per indurre un cambiamento metabolico. Nata per curare pazienti epilettici resistenti ai farmaci, è oggi applicata alla sindrome metabolica: il risultato è un dimagrimento rapido, ma il regime, spiega la dottoressa, non può essere seguito per periodi prolungati perché non se ne conoscono gli effetti a lungo termine.

E il digiuno intermittente? Ha i suoi vantaggi, perché ne sono stati dimostrati gli effetti positivi contro l’obesità. Tuttavia non è un metodo adatto a tutti: provoca infatti fame intensa, irritabilità e a volte anche mal di testa. Senza contare gli effetti negativi sulla dimensione sociale dell’alimentazione, spesso sacrificata.

Carlo Lucarelli ci porta in India (8)

Il Libro della giungla è probabilmente uno dei racconti che hanno maggiormente segnato l’infanzia di tutti noi. Le avventure di Mowgli, adattate per il grande schermo anche in un classico Disney, hanno ispirato intere generazioni di ragazzi in tutto il mondo. Una storia dal sapore esotico ed avventuroso che, spiega Carlo Lucarelli, non è tuttavia così lontana dalla realtà. Lo scrittore e conduttore televisivo ci racconta infatti la vicenda di Dina Sanichar, un bambino indiano allevato dai lupi e ritrovato nella foresta da un gruppo di missionari.

Se l’epilogo di Mowgli è stato tuttavia felice, con il suo pieno reintegro nel mondo degli umani, quello del ragazzo indiano è stato molto diverso. Restio alle convenzioni umane, Dina faticò ad abbracciarle, cadendo invece vittima della dipendenza dal fumo: tra gli umani e i lupi Sanichar avrebbe scelto i lupi, e visto quello che gli è successo, non avrebbe avuto tutti torti.