Noos, le pagelle della prima puntata: Alberto Angela insuperabile (10), Jovanotti ponte tra musica e scienza (9)

ANSA Alberto Angela

Noos – L’avventura della Conoscenza è tornato e lo ha fatto in grande stile. La terza stagione del programma di Alberto Angela ha debuttato con una puntata ricca di volti noti e spunti interessanti: da Jovanotti a Telmo Pievani, passando per il dottor Emmanuele Jannini e la professoressa Daniela Lucangeli, lo studio si è riempito di grandi divulgatori e studiosi per regalarci una visione scientifica del mondo.

Tra scienza, emozioni e storie da raccontare, si è parlato di corpo, mente, futuro e molto altro. Ecco le nostre pagelle.

Alberto Angela, insuperabile (10)

C’è una dote che Alberto Angela riesce a coltivare puntata dopo puntata, stagione dopo stagione: quella di raccontare la scienza senza mai risultare noioso. Con il suo stile pacato, la sua eleganza naturale e una passione autentica per la conoscenza, accompagna chi guarda in un viaggio fatto di scoperte, riflessioni e piccoli incanti.

Proprio come suo padre, riesce a spiegare anche i concetti più complessi con semplicità e chiarezza, senza mai banalizzarli. Ma c’è di più: i suoi interventi regalano spesso spunti che vanno oltre la scienza toccano la vita, le emozioni, la cultura con l’eleganza della curiosità.

E anche in questa prima puntata lo ha dimostrato: ha saputo mettere a proprio agio gli ospiti, creare connessioni sincere e guidare il racconto senza rubare mai la scena. Ascoltarlo è un piacere raro, perché ha la capacità di avvicinare proprio tutti al sapere: senza lezioni, ma con storie.

Jovanotti, un ponte tra scienza e musica (9)

Il primo ospite accolto da Alberto Angela nello studio di Noos – L’avventura della Conoscenza è Jovanotti. Artista, viaggiatore e animo amato da tutte le generazioni, ha aperto la puntata con un momento carico di emozione. A volerlo lì è stato proprio Alberto Angela, per ringraziarlo di un gesto speciale: nel 2011, Jovanotti aveva scelto di aprire i suoi concerti con un video realizzato da Piero Angela.

“L’idea del video è nata perché sono cresciuto con i programmi di tuo padre. Piero Angela è Piero Angela: un aggettivo quasi, un mondo. Pensando a quel concerto che aveva a che fare con l’avventura e trattava temi legati allo spazio, alla ricerca, all’esplorazione, innovazione, tecnologia e all’essere umano, ci è venuto in mente di chiedere a Piero Angela di regalarci l’introduzione.”

Alberto ha poi confidato a Jovanotti l’eccitazione e la felicità del padre per quella proposta, raccontando quanto lo stimasse profondamente.

Un incontro, quello tra presentatore e cantante, che ha permesso agli spettatori di entrare ancor di più nel mondo di Jovanotti, grazie ai suoi racconti di vita: dalla vicinanza al Vaticano ai viaggi, dalla musica alla creatività, passando per la tecnologia e i momenti difficili del suo percorso. Uno scambio pacato che, grazie alla sua intensità, è stato capace di tenere incollati allo schermo regalando angolazioni inedite della vita del cantante. Una conferma della sua visione del mondo: “La scienza e l’arte sono molto più vicini di quanto si immagini.”

L’amore spiegato dal cervello (8)

Salutato Jovanotti, Alberto Angela ha accolto una serie di ospiti per affrontare temi che ci toccano da vicino ogni giorno: ambiente, salute, nutrizione, ma anche geopolitica, con la presenza di nomi come Carlo Lucarelli e Telmo Pievani.

Tra i temi più interessanti della puntata, sicuramente quello dell’amore: Cosa succede nel nostro cervello quando ci innamoriamo?

La scienza ha qualcosa da dire, eccome. E in questa prima puntata, il conduttore ha dedicato un momento al lato biochimico dell’amore: dalla dopamina all’ossitocina, fino alla vasopressina. Un viaggio nel cervello guidato dal professor Emmanuele Jannini, specialista in endocrinologia, andrologia e sessualità medica.

Il punto è chiaro e affascinante: l’amore è anche questione di cervello. E non solo. A cambiare, tra uomini e donne, è anche il modo in cui si vive, si desidera, si soffre. Non sono mancati approfondimenti sul tradimento, la monogamia, l’evoluzione delle relazioni umane e il ruolo della chimica nel nostro modo di stare insieme. Il tutto raccontato con equilibrio e una bella capacità divulgativa, tra storia e scienza, biologia e cultura pop.