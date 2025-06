Anticipazioni Noos del 30 giugno: un nuovo viaggio con Alberto Angela

IPA Alberto Angela

Lunedì 30 giugno torna l’appuntamento Noos – L’avventura della conoscenza, il programma di Alberto Angela che riesce sempre a farci sentire un po’ più vicini al mondo della scienza e della cultura, anche quando ci sembrano lontani anni luce dalla nostra quotidianità.

Un viaggio affascinante tra scienza, storia, tecnologia e attualità che riesce a renderci più consapevoli del mondo che ci circonda spiegando con semplicità concetti complessi e aprendo finestre su realtà sorprendenti anche grazie al contributo degli ospiti in studio. Vediamo qualche anticipazione di cosa dobbiamo aspettarci da questa nuova puntata.

“Noos”, le anticipazioni di lunedì 30 giugno

Dopo una prima puntata che, tra gli ospiti, ha visto la presenza di Jovanotti in un racconto tra scienza, viaggi e musica, Alberto Angela torna su Rai 1 con la seconda puntata di Noos – L’avventura della Conoscenza.

Questa volta il viaggio inizia tra le campagne non lontane dall’antica Pompei, a Civita Giuliana, dove gli archeologi stanno lavorando a uno degli scavi più affascinanti degli ultimi anni: una villa ancora in fase di esplorazione, non aperta al pubblico, che ha già restituito resti straordinari come quelli di alcuni cavalli e di un carro cerimoniale. Un ritrovamento che ci restituisce uno spaccato sorprendente della vita quotidiana dell’epoca, fatto di riti, abitudini e oggetti che sembrano ancora raccontarci qualcosa a secoli di distanza.

La tappa successiva ci porta all’Antiquarium di Boscoreale, il museo dove sono oggi esposti alcuni di questi reperti eccezionali, insieme ai calchi di due vittime dell’eruzione del Vesuvio. Un luogo che conserva la memoria storica di Pompei e la rende accessibile con un impatto visivo ed emotivo davvero potente.

“Noos”, gli altri temi della puntata

Ma la puntata si muove anche verso tematiche più attuali, toccando il mondo della medicina estetica e della chirurgia plastica, in un momento storico in cui sempre più persone, anche giovanissimi, inseguono ideali di bellezza spesso irraggiungibili. Ne parla il Dottor Emanuele Bartoletti, sottolineando quanto sia fondamentale affidarsi a professionisti qualificati. A offrirci uno sguardo più profondo sulle fragilità legate all’immagine corporea, interviene anche lo psicoanalista Massimo Recalcati.

C’è spazio, poi, per uno dei temi più caldi del nostro tempo: l’intelligenza artificiale. Quali sono le sue applicazioni nel campo della medicina? E quali scenari ci attendono? Alberto Angela ne con parla Roberto Cingolani, fisico, ex Ministro e oggi a capo di una delle aziende leader mondiali nella tecnologia e nella difesa.

A completare il viaggio tra scienza e conoscenza, non mancano poi i contributi di ospiti come Massimo Polidoro, che sfata le fake news, l’astrofisica Edwige Pezzulli, il giornalista Dario Fabbri e lo scrittore Carlo Lucarelli, per esplorare insieme le connessioni tra geopolitica, misteri e scienza.

Dove e quando vedere “Noos – L’avventura della Conoscenza”

L’appuntamento con Noos – L’avventura della conoscenza è per stasera, lunedì 30 giugno, alle 21.25 su Rai 1. Un’occasione da non perdere per chi ama farsi sorprendere da storie affascinanti e punti di vista inaspettati.

La puntata è disponibile in streaming e on demand su RaiPlay, così da poterla guardare quando e dove si preferisce senza senza perdere nemmeno un passaggio.