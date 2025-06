Alberto Angela, in cosa è laureato

Fonte: IPA Alberto Angela

Impossibile non rimanere affascinati dall’oratoria di Alberto Angela: chi non ha mai fantasticato almeno una volta di viaggiare nel tempo, camminare tra i dinosauri o scoprire i segreti nascosti di una città antica, guidati dalla sua voce rassicurante e dalla sua eleganza senza tempo?

Alberto Angela, oltre a essere un divulgatore scientifico, è uno di quei personaggi capaci di rendere affascinante qualsiasi argomento, dalla storia dell’Impero Romano alle profondità del cervello umano. Ma dietro a quel tono pacato e al savoir-faire impeccabile, c’è un curriculum di tutto rispetto. Scopriamo in cosa si è laureato.

In cosa è laureato Alberto Angela

Nato a Parigi nel 1962 da Piero Angela e Margherita Pastore, Alberto Angela ha mostrato sin da giovane una forte passione per le scienze portando avanti un’indole già ben conosciuta e radicata nel padre. Dopo aver conseguito il diploma in francese, si è iscritto all’Università La Sapienza di Roma, dove ha ottenuto la laurea in Scienze Naturali con 110 e lode con una tesi che è stata premiata e successivamente pubblicata.

Dopo la laurea, ha continuato a formarsi frequentando corsi di specializzazione in prestigiose università americane come Harvard, Columbia University e UCLA, approfondendo le sue conoscenze in paleontologia e paleoantropologia. Questi studi lo hanno portato a partecipare a numerose spedizioni internazionali alla ricerca di resti fossili, contribuendo in modo significativo alla comprensione delle origini dell’uomo viaggiando tra Mongolia, Etiopia, Tanzania e Repubblica Democratica del Congo. Tutto questo prima ancora di diventare uno dei volti più amati delle nostre serate su Rai 1.

L’attività di divulgatore scientifico e le lauree honoris causa

Dopo anni passati sul campo tra scavi, spedizioni internazionali e pubblicazioni scientifiche, Alberto Angela ha scelto di portare tutto quel sapere fuori dai laboratori e condividerlo con il grande pubblico. Ed è così che è nato il suo ruolo di divulgatore televisivo: una figura capace di raccontare il passato (e spesso anche il presente) con il fascino di un romanzo, ma la precisione di un manuale.

Il suo debutto in TV risale agli anni ’90, ma è con programmi come Ulisse – Il piacere della scoperta, Passaggio a Nord Ovest e più recentemente Noos – L’avventura della conoscenza che Angela è entrato nelle case di milioni di italiani con narrazioni che hanno il potere raro di far sentire la cultura accessibile, mai distante, proprio come faceva il padre, Piero Angela, in programmi culturali come Superquark.

Un lavoro che, tra il 2019 e il 2023, gli ha permesso di ottenere una serie di lauree honoris causa come quella in Comunicazione del Patrimonio Culturale dell’Università di Palermo, in Archeologia all’Università Suor Orsola Benincasa di Napoli, in Filosofia all’Università del Piemonte Orientale di Vercelli e in Geologia e Geologia applicata alla Federico II di Napoli.

Nel 2024 ha anche ottenuto la Laurea magistrale in Scienze forestali e ambientali a Reggio Calabria e un dottorato in Scienze della terra da parte de La Sapienza di Roma. Un percorso accademico che continua ad arricchirsi, senza mai perdere di vista il suo obiettivo più grande: condividere il sapere.

Il suo talento sta nel farci scoprire cose che non sapevamo di voler sapere. E ogni volta che lo ascoltiamo, ci ricorda che la cultura non è un lusso per pochi, ma un’avventura che può iniziare anche semplicemente accendendo la TV.