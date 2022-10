Angela Melillo, addio al nubilato con le amiche vip: chi sono le sue damigelle

Fonte: IPA Matrimoni vip 2022, le nozze dei famosi

Angela Melillo è pronta a dire sì, per la seconda volta, il prossimo 14 ottobre, e per l’occasione ha organizzato un addio al nubilato con ospiti d’eccezione: Samantha De Grenet, Elisabetta Ferracini, Stefania Orlando, Manila Nazzaro e Milena Miconi, che saranno le sue damigelle, e una di loro persino la sua testimone di nozze. Nel servizio fotografico, in esclusiva per il settimanale Chi, la futura sposa e le sue amiche posano in costume da bagno, dimostrando di essere delle cinquantenni che non hanno nulla da invidiare alle colleghe più giovani. Tra le altre attese alle sue nozze anche Adriana Volpe e Patrizia Pellegrino, e tutto ci ricorda il matrimonio di una ex gieffina molto conosciuta.

Angela Melillo: chi sono le damigelle (vip) delle sue nozze

Angela Melillo sposerà il compagno Cesare San Mauro il 14 ottobre, e qualche giorno prima ha voluto festeggiare il suo addio al nubilato con le sue damigelle, tutte rigorosamente vip. Da Milena Miconi a Elisabetta Ferracini (figlia di Mara Venier), da Manila Nazzaro a Stefania Orlando. Non solo, presente anche la sua testimone di nozze, Samantha De Grenet.

“Per il mio addio al nubilato ho convinto tutte a staccare dalla solita routine. Ci siamo divertite come delle ragazzine” ha raccontato la futura sposa a Chi. E lo dimostrano i simpatici video postati sui social, che le vedono alle prese con balli e giochi in una sauna.

Ma la scelta di festeggiare con le amiche prima delle nozze non è casuale: la Melillo ha spiegato che non ci sarà nessun ricevimento, perché la vera festa si terrà la prossima primavera: “Ci saranno pochi invitati perché io e lui la sera stessa partiremo per un luogo top secret, per un mini viaggio di nozze. Nell’invito abbiamo scritto: ‘Dopo la cerimonia seguirà…un bel niente’. La festa vera la faremo in primavera con tanti invitati e brindisi e sorrisi pieni di divertimento”.

A questo matrimonio attesissimo parteciperanno anche altri volti dello spettacolo, come Adriana Volpe e Patrizia Pellegrino. Ma questo gruppo di amiche famose non vi ricorda nulla? Proprio le due conduttrici, insieme alla stessa Angela Melillo, Manila Nazzaro e Milena Miconi erano tra le invitate delle nozze di Stefania Orlando e Simone Gianlorenzi. I due si sono separati nelle scorse settimane, e sul web qualcuno insinua che non sia stata proprio un’ottima idea scegliere la stessa lista degli invitati.

Chi è Cesare San Marco, il marito di Angela Melillo

Angela Melillo, dopo la separazione dal primo marito Ezio Bastianelli, padre della figlia Mia, ha iniziato una relazione con l’avvocato e docente universitario Cesare San Marco. I due sono inseparabili, partecipano a molti eventi insieme, pur venendo da mondi diversi, e durante l’esperienza all’Isola dei Famosi la ballerina parlava sempre di lui.

Tra i due ci sono ben 9 anni di differenza, ma sono innamoratissimi: “Non potendo chiederlo più a mio papà, ha chiesto il permesso di sposarmi a mia figlia” aveva raccontato a Verissimo Angela, parlando del gesto romantico compiuto dal suo compagno.

“Cesare, ogni giorno, mi regala delle rose con il numero dei giorni che mancano alla data delle nostre nozze” ha svelato invece su Chi, dove la Melillo ha spiegato che in questi anni, lei e Cesare, hanno trovato il loro equilibrio, con i figli nati dalle precedenti relazioni, motivo per il quale hanno deciso di non averne uno tutto loro.