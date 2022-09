Stefania Orlando, dopo 15 anni si separa dal marito: “Inevitabile”

Fonte: Instagram Stefania Orlando: il rapporto con Zorzi e il sogno di un ritorno in tv

Questo 2022 non è certo trascorso all’insegna del romanticismo, e ancora un’altra coppia affiatatissima ha deciso di separarsi: Stefania Orlando e il marito, Simone Gianlorenzi, si sono detti addio dopo 15 anni d’amore. La notizia, che circolava già da qualche settimana, da quando l’uomo era scomparso dalle storie Instagram della conduttrice, sono state confermate dalla diretta interessata, che ha chiesto di non creare fake news sui motivi della loro rottura.

Stefania Orlando si separa dal marito

Nessuno se lo sarebbe mai aspettato, anzi, quando qualche settimana fa i primi rotocalchi rosa iniziavano, timidamente, a parlare di una crisi tra Stefania Orlando e Simone Gianlorenzi, nessuno ci aveva creduto. Però, i suoi fan più attenti, avevano intuito che c’era qualcosa che non andava.

Il musicista improvvisamente non compariva più nei post social della presentatrice: un indizio non da poco dato che, i due, erano seguitissimi su Instagram proprio per il loro amore vissuto minuto per minuto sempre insieme, tra baci, scherzi, e momenti romantici. Ora però è arrivata la conferma di Stefania, che chiede discrezione e nessuna caccia alle streghe.

“Simone ed io abbiamo camminato fianco a fianco tenendoci per mano per tanti anni, sulla stessa strada, fino a quando siamo arrivati a un bivio e, dopo un’ampia riflessione, è stato inevitabile prendere due direzioni diverse” si legge nel lungo messaggio della Orlando.

“Solo noi conosciamo i motivi che ci hanno portato a questa scelta quindi vi prego di non cadere in facili e inutili illazioni, perché quando ci si separa è già molto doloroso per entrambi. Rimangono intatti i meravigliosi ricordi di quasi 15 anni insieme, un grandissimo affetto, tanta stima, rispetto e l’augurio reciproco di essere felici”.

Simone ha ripostato la dichiarazione della ormai ex moglie, senza aggiungere nulla.

Le possibili cause della separazione

Non sono state rese le motivazioni di questa separazione, e qualcuno mormora di quel figlio mai arrivato, e alla fine non voluto da Stefania. Non ci sono indiscrezioni su possibili terzi incomodi, ma la teoria più probabile è che, come accaduto dopo l’uscita dal GF Vip, la conduttrice abbia scelto di proseguire da sola il suo percorso.

“Ho attraversato un momento di depressione” aveva raccontato l’Orlando qualche mese dopo l’esperienza nella Casa, a proposito della crisi momentanea con il marito. “Ho avuto per un po’ di mesi un rifiuto verso tutte le persone che amavo, anche nei confronti di mio marito. Non riuscivo a riprendere i rapporti di prima. Ero chiusa a riccio. Questa è stata la prima crisi in 13 anni di storia. Avevo assaporato per la prima volta la possibilità di non avere responsabilità. È stato talmente bravo che ha saputo aspettare e non ha premuto l’acceleratore”.

In molti sperano che, i due, come in quella occasione, ritornino sui loro passi, ma l’annuncio ufficiale lascia poche speranze.

Stefania e Simone, un amore lungo 15 anni

Nonostante si siano sposati solo il 1° luglio 2019, Stefania Orlando e Simone Gianlorenzi si erano conosciuti e innamorati nel 2008, quando i due suonavano insieme nella band della conduttrice, gli Orlandi Furiosi. Da allora non si erano più lasciati, e avevano vissuto il loro amore con grande discrezione, sino a quando, attraverso la partecipazione di Stefania al GF Vip nel 2020, la coppia era diventata popolarissima e seguitissima.

Tanti i messaggi di incredulità sui social oggi, anche se l’ultima foto insieme risale addirittura al 1° luglio scorso, il loro anniversario di matrimonio.