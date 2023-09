Stefania Orlando, il tatuaggio emoziona: “Il mio amore infinito per te”

Fonte: IPA Stefania Orlando, il tatuaggio dopo l'addio alla cagnolina Margot

Dirsi addio dopo 19 anni di vita insieme. Anni pieni di amore, quello incondizionato che soltanto un amico a quattro zampe può donare. C’è chi dice che i cani, in fondo, sono soltanto animali ma quando vivi sulla tua pelle un legame simile è davvero difficile accettare di averlo perso per sempre. Ed è proprio sulla pelle che Stefania Orlando ha voluto imprimere in modo indelebile la sua amata Margot, la cagnolina scomparsa lo scorso 4 giugno di cui aveva parlato in un lungo post su Instagram.

Stefania Orlando, il tatuaggio dedicato alla piccola Margot

Tatuarsi è un gesto estremo, per certi versi. Vuol dire imprimere per sempre sulla propria pelle una parola, un’immagine e qualunque cosa ci riporti alla mente i ricordi più belli. Talvolta anche quelli più dolorosi, ma che inevitabilmente hanno segnato la nostra esistenza al punto da volerli portare sempre con noi.

Stefania Orlando ha dovuto dire addio alla sua piccola Margot, la cagnolina con cui ha trascorso gli ultimi 19 anni di vita, e a distanza di tre mesi ha voluto dedicarle un gesto che ha un significato profondo. Proprio un tatuaggio che riporta semplicemente il suo nome con un cuore, che è lo stesso che dividerà per sempre con lei, nonostante l’ineffabile destino le abbia separate. “Margot, sulla mia pelle il mio amore infinito per te“, ha scritto a corredo di un video che testimonia il suo gesto.

Chiunque abbia avuto il privilegio di condividere la vita con un animale domestico, cane o gatto poco importa, sa quanto queste creature riescano a donare. C’è chi li considera quasi “esseri inferiori”, senza rendersi conto che la verità è un’altra: sono compagni di vita, protagonisti di momenti belli ma anche di momenti difficili e sempre pronti a donarci un amore e un sostegno incondizionati. Anche con un solo sguardo.

Stefania Orlando, il dolore per la perdita della sua cagnolina

La conduttrice ha parlato spesso di Margot, sia sui giornali che in televisione. La cagnolina era persino apparsa in tv quando, complice l’ex marito Simone Gianlorenzi, Stefania Orlando aveva potuto riabbracciarla dopo settimane di permanenza nella Casa del GF Vip.

Margot avrebbe compiuto 19 anni a luglio, come lei stessa aveva spiegato in un post su Instagram che è stato un modo per far riaffiorare i ricordi più belli, ma anche per esorcizzare il dolore di una perdita importante: “Ci siamo amate così tanto io e te, piccola mia, quante ne abbiamo passate insieme, ed eri sempre tu a proteggermi, a tirarmi su, a salvarmi, con il tuo sguardo, con i tuoi occhi pieni d’amore. Pensavo di prendermi cura di te ma in realtà eri tu che ti prendevi cura di me, credevo di insegnarti qualcosa ed invece ho imparato io da te. Sono stati anni meravigliosi che non dimenticherò, io e te, inseparabili, e resteremo sempre unite amore mio. Vorrei scrivere per te parole mai dette, mai scritte, mai ascoltate e mai lette, per farti capire quanto ti ho amato e quanto mi manchi“.

Adesso quell’amore è impresso per sempre sulla pelle, oltre che nel cuore.