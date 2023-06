Lutto per Stefania Orlando: “Non volevi lasciarmi sola”

Fonte: IPA Stefania Orlando, l'ultimo saluto alla sua amata Margot

Come si possono descrivere quasi 19 anni di vita insieme? Stefania Orlando, nonostante il dolore, ci ha provato lo stesso. Nella giornata del 5 giugno, ha dovuto dire addio alla sua amatissima cagnolina Margot. “Non volevi andare via, non volevi lasciarmi sola tu che mi hai amato con tanta passione. Hai lottato fino all’ultimo attimo, stretta tra le mie braccia, protetta dal mio amore”, ha scritto su Instagram.

Lutto per Stefania Orlando: è morta l’amatissima cagnolina Margot

Su Instagram, Stefania Orlando ha voluto scrivere un commovente post per ricordare la sua cagnolina Margot. Una presenza importante della sua vita, e il legame tra le due è sovente stato raccontato proprio dalla conduttrice televisiva nel corso delle varie interviste e anche al GF Vip. Durante la sua partecipazione nel reality show, gli spettatori avevano avuto modo di conoscere Margot in occasione di una sorpresa organizzata dall’ex marito, Simone Gianlorenzi.

“Sono stati anni meravigliosi che non dimenticherò, io e te, inseparabili, e resteremo sempre unite amore mio. Vorrei scrivere per te parole mai dette, mai scritte, mai ascoltate e mai lette, per farti capire quanto ti ho amato e quanto mi manchi”, ha riportato nella didascalia su Instagram, a corredo di alcuni scatti speciali della cagnolina.

La Orlando ha anche scritto che Margot avrebbe compiuto diciannove anni a luglio. “Lo scorso anno eri diventata maggiorenne. (…) Ma io continuerò a festeggiarti ogni anno e ogni giorno perché non ci sarà mai nessuno che prenderà il tuo posto, il vuoto che lasci non può essere uno spazio da riempire”. Un addio difficile da dare, soprattutto dopo i tanti anni trascorsi insieme, gli ostacoli affrontati, i momenti belli e quelli difficili.

Un legame lungo quasi diciannove anni

Margot ha fatto parte della vita della Orlando non solo per tanto tempo, ma è stata anche un enorme punto di riferimento: ha viaggiato con lei, è stata al GF Vip. Stefania, del resto, non ha mai nascosto di essere una grandissima amante degli animali. Nel 2021, prima di separarsi dal marito, aveva detto a Nuovo TV: “Il nostro futuro è già chiaro. Ci ritireremo a vita privata a Fregene e avremo un allevamento di cani. Si può dare amore in tante forme”.

I messaggi di affetto dei vip su Instagram

Tantissimi i messaggi di affetto e di cordoglio da parte dei vip, anche ex concorrenti del GF Vip, come quello di Tommaso Zorzi, con cui la Orlando aveva instaurato un bellissimo rapporto di amicizia. “Se hai bisogno, io ci sono”. Al coro si è aggiunto anche Francesco Oppini. “Stefi… Ha vissuto una vita felice e questo grazie solo a chi ha reso possibile tutto ciò con ogni attenzione piena di amore: tu”.

Anche Simone Gianlorenzi, l’ex marito della Orlando, ha commentato con l’emoticon di un cuore spezzato. “Amore mio infinito”. Il sostegno è arrivato da parte di Maria Teresa Ruta: “So quanto l’amavi e credo di sapere quando stai soffrendo. Sappi solo che non sei sola, il suo ricordo ti scalderà ancora”. All’affetto si sono aggiunti Alberto Matano, Rita Dalla Chiesa, Anna Pettinelli e tanti altri, nel ricordo di Margot.