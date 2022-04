Oggi è un altro giorno, Matilde Brandi si commuove: “Li ho persi entrambi in un anno”

Serena Bortone, vita privata e trasmissioni

Matilde Brandi, ospite di Serena Bortone a Oggi è un altro giorno, si è lasciata andare a un momento di commozione ricordando i genitori scomparsi ad anno di distanza l’uno dall’altra. La showgirl ha raccontato che non ha potuto celebrare il funerale del papà, scomparso durante il primo lockdown del 2020, ma la famiglia ha avuto modo di salutarlo con una cerimonia molto particolare. Parlando di amore Matilde è restata sul vago, affermando di aspettare ancora il suo principe azzurro.

Matilde Brandi, il ricordo dei genitori

Siamo abituati a vedere una Matilde Brandi sempre solare, energica e sorridente, ma l’intervista con Serena Bortone a Oggi è un altro giorno ha riportato ricordi drammatici alla sua mente. Mamma Giuseppina e papà Pietro, che l’hanno sempre sostenuta ma mai spinta verso la carriera da ballerina, erano la sua roccia.

“Dopo che è scomparsa mamma nel febbraio 2019 per Alzheimer, papà mi aspettava ogni giorno a pranzo” ha raccontato la Brandi. “Se tardavo subito mi chiamava, accendeva il camino e mi preparava carne e pesce”.

Poi però anche il signor Pietro è stato portato via da un tumore. “Gli siamo stati vicini più che possibile, nonostante il lockdown” ha spiegato Matilde, che si è commossa ricordando gli ultimi giorni. “Li ho persi entrambi in un anno, e non abbiamo neanche potuto celebrare il funerale di papà”.

La showgirl racconta però di aver realizzato un piccolo rito d’addio a casa con i parenti più stretti: “Fortunatamente papà è morto a casa, e siamo riusciti a riunirci al suo fianco, con i miei fratelli, le cognate e i nipoti, per l’ultimo addio. Abbiamo detto una preghiera e abbiamo scritto dei pensieri, dei bigliettini per lui.”

Matilde Brandi ha raccontato alla Bortone che nel suo ultimo pensiero dedicato al padre gli ha promesso di seguire sempre i suoi insegnamenti, sul rispetto e l’educazione verso il prossimo.

Matilde Brandi è innamorata?

Matilde Brani ha detto di aver superato il dolore per la rottura a sorpresa con l’ex compagno Marco Costantini. L’uomo aveva fatto le valige quando la showgirl e madre di Aurora e Sofia era al GF Vip 5.

“Non me l’aspettavo, ma bisogna assumersi le responsabilità, probabilmente ho fatto anche io i miei errori. Bisogna attraversare il dolore. L’ho superato con l’aiuto delle mie figlie e grazie alle amiche. Ho tantissime amiche, da quelle dell’aperitivo a quelle della palestra, e mi sono state di grande sostegno in questi mesi, non ci sarei riuscita senza di loro ad andare avanti”.

Ora Matilde si dice pronta a un nuovo amore, anche se resta sul vago quando Serena Bortone le chiede se sta frequentando qualcuno. C’è un nuovo uomo nella vita della ballerina? Chissà, dopo qualche attimo di esitazione lei nega, e dice di aspettare ancora il suo principe azzurro.

Dopo una relazione durata oltre 15 anni, durante la quale non sono mai arrivate le tanto attese nozze, Matilde e Marco si sono lasciati apparentemente senza motivo, dato che la showgirl era ancora nella casa del Grande Fratello.