Compleanno a tre per Matilde Brandi, festeggiamenti con le amiche del GF Vip

Matilde Brandi, dal Bagaglino al GF Vip: carriera e amori

Giornata tutta da festeggiare per Matilde Brandi, che ha compiuto gli anni in ottima compagnia. La showgirl che, pur essendo stata eliminata dal gioco, fa parte del cast della quinta edizione del Grande Fratello Vip, infatti, condivide il compleanno con altre tre protagoniste dello show: la finalista Dayane Mello, e le ex concorrenti Sonia Lorenzini e Cecilia Capriotti.

Matilde, Sonia e Cecilia si sono ritrovate, per l’occasione, proprio all’interno dello studio del Grande Fratello Vip, dove hanno ricevuto gli auguri dal conduttore Alfonso Signorini, degli ex gieffini, degli opinionisti Pupo e Antonella Elia e di tutto l’affezionatissimo pubblico del programma. E, dopo aver partecipato alla semifinale del reality, commentando dallo studio le dinamiche del gioco e sostenendo i loro colleghi, hanno deciso di celebrare il loro compleanno con una cena a cui hanno partecipato anche altri concorrenti.

Insieme, le tre hanno soffiato sulle candeline di una bellissima torta a più strati sui toni del blu e dell’argento con un grande logo del GF Vip, il programma che le ha fatte conoscere e che le ha unite. Bellissime, felici e sorridenti, hanno poi coinvolto ai loro fan mostrando tutto sui social. D’altronde, tutte e tre hanno diversi motivi per festeggiare. Insieme a Dayane Mello, sono delle vere e proprie protagoniste di questa edizione che ad alcune di loro ha cambiato, forse per sempre, la vita.

Matilde Brandi, 52 anni, ha infatti partecipato al reality a testa alta, senza risparmiarsi e senza il timore di scontrarsi con i concorrenti ritenuti più forti. Al contempo, è riuscita a stringere legami di affetto e amicizia sincera. Eliminata dal Grande Fratello Vip, ha poi dovuto affrontare momenti particolarmente delicati, che l’hanno portata a separarsi dal marito Marco, da lei accusato di aver frequentato un’altra donna mentre lei era ancora all’interno della Casa.

Momenti difficili, quindi, ma che la Brandi sembra star superando con forza e coraggio. Davanti alle telecamere e agli utenti che la seguono sui social, mostra un sorriso contagioso, determinazione, la voglia di prendere in mano la sua vita e di divertirsi.

Se Cecilia, Sonia e Matilde hanno potuto festeggiare insieme, Dayane Mello, che ha da poco affrontato un grave lutto, ha dovuto celebrare questo giorno all’interno della Casa più spiata d’Italia e lontano dai suoi affetti più cari. Lei, insieme a Pierpaolo Pretelli, Tommaso Zorzi, Stefania Orlando e Andrea Zelletta sono riusciti a evitare ogni eliminazione e lottano ancora per poter ottenere il primo posto del podio. Chi riuscirà a vincere questa appassionante edizione?