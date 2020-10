GF Vip: Matilde Brandi senza freni ne ha per tutti, ma poi si emoziona

editato in: da

L’atmosfera nella Casa del Grande Fratello Vip si fa sempre più tesa, e ogni piccolo screzio può trasformarsi in una vera e propria dichiarazione di guerra. Alfonso Signorini ha tentato ancora una volta di placare gli animi, soprattutto quando Matilde Brandi e Maria Teresa Ruta si sono trovate di nuovo ai ferri corti.

L’attesissima puntata del GF Vip è partita davvero con il botto: sono bastati pochi minuti per far scoppiare un accesissimo battibecco tra due delle concorrenti più agguerrite di questa edizione. La Brandi si è scagliata contro Maria Teresa Ruta, che in settimana l’aveva accusata di voler litigare per finta, per poi prendersela con Guenda Goria. “Nove minuti e già Matilde ha sbroccato” – ha annunciato Signorini, cercando di portare nuovamente il sereno tra gli inquilini. Senza riuscirci molto, a quanto pare: la showgirl se l’è presa persino con Antonella Elia, perché l’opinionista ha preso le parti di Guenda.

Le liti non sono certo finite qui, dal momento che sempre la Brandi ha avuto un confronto piuttosto aspro con Stefania Orlando. Le due donne sono state sempre molto amiche, ma nella Casa sembra che il loro rapporto si sia incrinato, a causa di qualche dinamica interna. E che dire dello scherzo decisamente poco riuscito di Tommaso Zorzi nei confronti di Francesco Oppini? Sebbene sin dall’inizio i due abbiano stretto una bella amicizia, questo piccolo scontro ha rischiato di mandare tutto all’aria.

Meno male che la puntata ha poi preso una direzione molto più tranquilla. A partire dal siparietto tra Elisabetta Gregoraci e Pierpaolo Pretelli, il cui flirt ha vissuto alti e bassi fino a confermarsi solamente un’amicizia speciale. I fan – e anche molti inquilini della Casa – vorrebbero vederli finalmente insieme, ma l’ex di Flavio Briatore ha tirato il freno e sembra convinta di non voler altro che affetto dal modello.

Non sono mancati anche i momenti emozionanti: Adua Del Vesco, che durante la settimana ha confessato un evento molto drammatico nel suo passato, ha ripercorso davanti alle telecamere del GF Vip la sua storia molto toccante e ha fatto scoppiare tutti in lacrime. Mentre Matilde Brandi non è riuscita a trattenersi davanti alla sorpresa che Signorini ha organizzato per lei, ovvero un incontro con le sue famose “amiche dell’aperitivo”, e si è lasciata andare in un lungo pianto di commozione e di sollievo.