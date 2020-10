GF Vip, parla la madre di Adua del Vesco e rivela il legame con Massimiliano Morra

editato in: da

GF Vip 5, il cast ufficiale scelto da Alfonso Signorini

La madre di Adua Del Vesco svela alcuni retroscena sul legame della figlia con Massimiliano Morra e la partecipazione al GF Vip. Nella Casa il rapporto fra i due attori ha fatto molto discutere: Adua prima ha parlato della vita privata del collega, poi ha confessato che la loro storia d’amore non è mai esistita. “Io so che mia figlia si porta dentro un dolore che non può esternare totalmente – ha detto la madre a Chi, alludendo a qualcosa che l’attrice non avrebbe voluto rivelare -. Quando ha letto che al GF Vip ci sarebbe stato anche Massimiliano non voleva più partecipare. Io pregavo affinché non andasse, ho pianto tanto perché speravo che rifiutasse”.

La donna ha parlato del rapporto fra gli attori, affermando che Morra non si sarebbe comportato bene nei confronti di Adua. “Lavorava e studiava Teologia con voti alti – ha spiegato -. A Milano ha fatto di tutto nella sua seconda vita: cameriera, commessa, dipendente di una rosticceria, di tutto. Ma era serena. E i suoi occhi erano quelli di Rosalinda, piena di vita. Massimiliano con mia figlia ha sbagliato, noi lo sappiamo, lui lo sa. Ma c’è chi ha fatto peggio”. La mamma di Adua Del Vesco ha poi criticato il comportamento di Tommaso Zorzi che si è scontrato più volte con l’attrice durante le dirette del GF Vip. “Lui ha strappato dalla bocca di Rosalinda la parola gay, rivolta a Morra, in hotel prima di entrare nella casa, l’ha voluta tirare fuori a tutti i costi e poi si è contraddetto […] Rosa mi ha chiamato dopo che si erano visti e mi ha detto: Tommaso voleva sapere se Massimiliano era gay, non sapevo che cosa rispondere”.

La mamma di Adua Del Vesco ha poi parlato di Gabriel Garko. “Una mamma certe cose le sente dentro – ha confessato – […]Che cosa vuole che le dica? Gabriel? Una brava persona, ma non ho mai chiesto altro, erano fatti suoi onestamente. Di certo leggevo, sentivo il dolore che si portava dentro. Non volevo andare oltre perché immaginavo il caos e una situazione poco chiara. Poi è successo quello che immaginavo”.