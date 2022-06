Manila Nazzaro: “Non mi sposo più”. Poi la confessione sul “GF Vip 7”

Fonte: IPA Manila Nazzaro e Lorenzo Amoruso

Protagonista della scorsa edizione del Grande Fratello Vip, la splendida Manila Nazzaro aveva deciso di suggellare il suo amore con Lorenzo Amoruso celebrando un matrimonio da sogno. Del suo progetto aveva parlato in diverse occasioni, ma a quanto pare qualcosa non è andato per il verso giusto: l’ex gieffina ha affermato di non voler più convolare a nozze. Che cosa è successo?

Manila Nazzaro non si sposa più

È passato un anno e mezzo da quando, per la prima volta, Manila Nazzaro aveva mostrato su Instagram un bellissimo anello di fidanzamento: era solamente un regalo di compleanno, perché all’epoca era ancora in attesa del divorzio dal suo ex marito Francesco Cozza. E quando finalmente quest’ultimo atto è diventato ufficiale, nulla più avrebbe potuto impedire ai due innamorati di coronare il loro sogno d’amore. Ben presto, Manila e Lorenzo avevano iniziato ad organizzare le nozze – avevano scelto persino la location, una splendida villa nel cuore verde della Toscana.

La Nazzaro ha però dovuto interrompere momentaneamente i preparativi per una succulenta occasione professionale: ha partecipato alla scorsa edizione del GF Vip, diventando una delle protagoniste più amate del reality show. Una volta uscita dalla Casa più spiata d’Italia, i fan si aspettavano l’annuncio del matrimonio da un momento all’altro. E invece non se ne è saputo più nulla. Che è successo? Ora la bella showgirl ha rotto il silenzio, in un’intervista rilasciata sulle pagine del settimanale Chi nella quale ha spiegato in che modo le sue priorità sono cambiate.

“Non ci giriamo intorno, non è aria. Non è il momento, ma stiamo bene così” – ha ammesso Manila – “Ho due figli e devo mantenere gli equilibri in modo sereno. Il matrimonio, se verrà, verrà. Non faremo figli, Abbiamo il nostro quadro perfetto. Certo, se la vita dovesse entrare a gamba tesa, chi sono io per fermare tutto? Chissà”. Lei e il suo compagno, Lorenzo Amoruso, hanno vissuto un dramma che ha sconvolto completamente le loro vite: all’inizio del 2021 hanno perso il bambino che stavano aspettando con grande gioia, e quel dolore non si è mai spento. Forse il destino ha ancora qualche sorpresa in serbo per loro, ma nel frattempo hanno deciso di godersi quello che hanno.

Manila Nazzaro, la confessione sul GF Vip 7

Dopo la sua bellissima esperienza al GF Vip, la showgirl sta seguendo con curiosità l’evolversi dei preparativi per la nuova edizione, che dovrebbe debuttare il prossimo settembre con Alfonso Signorini ancora alla guida. Se sul cast non ci sono ancora novità (ad eccezione di qualche indiscrezione), pare che il conduttore abbia già scelto le sue opinioniste. Si era parlato del possibile approdo di Soleil Sorge ad un ruolo d’eccezione in studio, visto il clamore – positivo o negativo poco importa – che aveva suscitato nella Casa.

Ma diverse voci piuttosto solide danno ormai per fatta la decisione di Signorini: sembra che quest’anno vedremo il ritorno di Sonia Bruganelli come opinionista, affiancata non più da Adriana Volpe, bensì nientemeno che da Orietta Berti. Dal momento che l’ufficialità non è ancora arrivata, Manila Nazzaro ha deciso di dire la sua: “Sarò sincera, non sono cinica” – ha rivelato, a proposito di una sua possibile partecipazione – “Ho letto che Sonia Bruganelli lo rifarà. Sono stata ospite della sua trasmissione e ho scoperto anche la sua parte dolce. Lei è perfetta. Mi spiace per Adriana. Però questo mondo è così. Non sottovalutate il ruolo di opinionista, ci vogliono le pall* e io le ho, ma sono troppo emotiva ed empatica”.