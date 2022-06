“GF Vip 7”, Soleil opinionista: l’indizio arriva da Alfonso Signorini

Fonte: IPA Alfonso Signorini

In questa rovente estate il pensiero vola già ad un settembre più fresco, che ci porti ad una nuova avventura all’interno della Casa più spiata d’Italia. Sì, perché tra pochi mesi avrà inizio il Grande Fratello Vip 7, ancora una volta guidata da Alfonso Signorini. E proprio il conduttore ci ha svelato un curioso indizio sui social: a quanto pare, potrebbe già aver scelto la sua prima opinionista, la bella Soleil Sorge.

GF Vip 7, l’indizio sulla prima opinionista

Dopo un’edizione da record – la più lunga di sempre – che ha decisamente coinvolto i telespettatori, c’è grande attesa per quello che sarà il futuro del reality show. Alfonso Signorini lo sa bene, ed è forse per questo che sta giocando con la curiosità del suo pubblico. Il suo ultimo indizio social è senza dubbio quello finora più interessante: il conduttore ha forse scelto la sua prima opinionista?

Facciamo un passo indietro. La scorsa stagione ha visto la presenza di due opinioniste d’eccezione, Sonia Bruganelli e Adriana Volpe. Nonostante qualche battibecco tra di loro, possiamo dire che ben presto è tornata l’armonia in studio ed entrambe hanno assolto il loro compito con entusiasmo. Ma entrambe non sono state riconfermate per la nuova edizione del GF Vip: la moglie di Paolo Bonolis lo ha apertamente rivelato, ammettendo di aver voluto provare un’esperienza che già in origine sapeva essere del tutto unica. Sulla Volpe non si hanno notizie certe, tuttavia pare scontato che anche lei lasci il posto.

Chi le sostituirà? Di recente si è parlato molto di Katia Ricciarelli, ma l’indiscrezione è stata smentita proprio da Alfonso Signorini. Quest’ultimo, ora, ha lasciato un indizio sul suo profilo Instagram che ha subito catturato l’attenzione dei suoi fan. Il conduttore ha infatti condiviso un breve video che lo vede sdraiato al sole accanto alla bella Soleil Sorge, protagonista assoluta della scorsa edizione del GF Vip – indimenticabile il triangolo amoroso con Alex Belli e Delia Duran. I due, in pieno relax, si godono un bicchiere di vino e si concedono anche un brindisi.

GF Vip 7, cosa sappiamo finora

Naturalmente, fino a questo momento si parla solo di indiscrezioni. Alfonso Signorini non ha confermato la presenza di Soleil al GF Vip 7 – anche se molti fan la danno ormai per certa, e ciò non può che aver suscitato grandi polemiche. D’altra parte, la giovane influencer italo-americana sembra aver svoltato da quando è entrata nella Casa più spiata d’Italia: ha recentemente avuto un ruolo di spicco ne La Pupa e il Secchione, condotto da Barbara D’Urso, quindi è approdata all’Isola dei Famosi per una settimana ricca di emozioni. E a quanto pare ci sono altri progetti in ballo per lei.

Per il resto, sul reality show ancora tutto tace. Il cast sembra essere in via di definizione, ma quelle che sono emerse finora sono solo voci di corridoio. Si è molto parlato della possibile presenza di Antonino Spinalbese, l’ex di Belen, il quale ha in effetti confermato di essere stato contattato dalla produzione. Addirittura, pare che Signorini abbia chiesto “in prestito” a Maria De Filippi due dei suoi volti più noti, Gemma Galgani e Giorgio Manetti, provenienti direttamente da Uomini e Donne. E ancora, sarebbero in lizza personaggi del calibro di Manuela Arcuri, Vera Gemma, Federico Fashion Style e Alvaro Vitali.