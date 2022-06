“Katia Ricciarelli opinionista del GF Vip 7”: Alfonso Signorini interviene e fa chiarezza

Come sempre accade, già da molte settimane hanno iniziato a spuntare sul web le più svariate indiscrezioni sul cast del Grande Fratello 7. C’è grandissima curiosità sulla prossima edizione del reality show, che è stata confermata e che sarà ancora una volta guidata da Alfonso Signorini. Tutto il resto, però, è ancora un’incognita: secondo alcune voci, Katia Ricciarelli sarebbe stata scelta come opinionista. Qual è la verità? A svelarla è proprio il conduttore, che si è lasciato andare a qualche piccolissima anticipazione.

GF Vip 7, l’intervento di Alfonso Signorini

Già da pochi giorni dopo la conclusione del GF Vip 6, che ha visto trionfare Jessica Selassié, si è iniziato a parlare della prossima edizione. In particolare, l’attenzione si è concentrata sui futuri opinionisti: sin dal primo momento è infatti apparso chiaro che l’avventura di Sonia Bruganelli e Adriana Volpe si era ormai conclusa e non sarebbe stata rinnovata. La moglie di Paolo Bonolis, d’altro canto, lo ha confermato in una recente intervista così da spazzare via ogni dubbio. Chi prenderà dunque il loro posto? Tanti sono i nomi emersi in queste settimane, tra cui quello ricorrente di Katia Ricciarelli.

La soprano è stata una delle protagoniste della Casa più spiata d’Italia, e ora potrebbe tornare sotto altre vesti. O almeno così si è detto per molto tempo. Proprio per questo, una lettrice ha voluto chiedere lumi direttamente ad Alfonso Signorini, che ha risposto in prima persona nella rubrica del suo magazine: “Non è vero, Katia non sarà tra le prossime opinioniste del programma” – ha rivelato sulle pagine del settimanale Chi – “Si leggono tante cose anche sul cast e spesso sono tutti nomi di fantasia“. Insomma, in poche parole ha smontato una delle indiscrezioni più forti della stagione e ha messo un freno alle tante voci che si rincorrono sui possibili concorrenti del GF Vip 7.

GF Vip 7, cosa sappiamo finora

Nonostante l’intervento di Signorini, la curiosità è ancora tantissima. Cosa sappiamo fino a questo momento del GF Vip 7? Innanzitutto, la data d’inizio (per il momento ancora abbozzata) del reality show: si partirà il prossimo settembre 2022, lasciando così spazio ad un eventuale prolungamento che non andrebbe ad interferire con la programmazione della prossima primavera televisiva. E questo, oltre al nome del conduttore, è tutto ciò che si può dire con certezza. Tuttavia, alcuni rumor piuttosto insistenti potrebbero presto trovare conferma.

È il caso, ad esempio, di Antonino Spinalbese: secondo un’indiscrezione, il giovane hair stylist sarebbe stato contattato per diventare il nuovo protagonista del GF Vip 7. Ben presto proprio l’ex di Belen ha raccontato la verità, in un’intervista rilasciata su RTL 102.5: “Mi hanno cercato, mi vogliono rinchiudere nella Casa, ma io scappo. Adesso sto pensando ad altro, a tutti gli investimenti di tempo e di denaro fatti fino ad ora. Sicuramente, se dovessi entrare, rimarrei quello che vedete adesso. Chi vivrà vedrà, la popolarità mi preoccupa”.

Sebbene Spinalbese potesse sembrare un po’ restio all’idea di partecipare al reality show, voci successive alla sua intervista lo vedrebbero ormai convinto a tuffarsi in questa esperienza. Naturalmente, la conferma non è mai arrivata: come sempre in questi casi, dovremo attendere per scoprire se Antonino avrà davvero voglia di mettersi in gioco – e allontanarsi per tanti mesi dalla sua piccola Luna Marì, nata la scorsa estate.