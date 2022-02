Belen, la confessione velata su Spinalbese: “Ho sbagliato tanto&...

Da Belen a Michelle, quando gli ex sono impossibili da dimenticare

Ci sono momenti della vita in cui arriva il momento di fermarsi a riflettere, fare un bilancio e capire se quella che si è presa è in effetti la direzione giusta. Possiamo commettere degli errori, questo è naturale, e ne sembra ben consapevole anche Belen Rodriguez stando alle sue ultime parole. Quello che ne emerge è il ritratto di una donna che ha le idee chiare e che sa a cosa dare priorità, al di là di tutto il chiacchiericcio che ruota attorno alla vita di una conduttrice amata e discussa come lei che, inevitabilmente, si ritrova perennemente al centro dell’attenzione.

Belen Rodriguez, la “confessione” sull’ex Spinalbese

A distanza di qualche mese dalla rottura con l’ex, Antonino Spinalbese, la Rodriguez non riesce a scrollarsi di dosso l’immagine della donna incostante, imprevedibile, alcuni leoni da tastiera hanno azzardato anche “poco seria”. Ma giudicare le scelte di qualcuno che non si conosce è davvero molto facile, un errore da principianti che andrebbe sistematicamente evitato. Con tutti, non soltanto con un personaggio famoso come lei.

Nell’ultima intervista rilasciata al settimanale Chi, Belen si è lasciata andare a una confessione non troppo velata su se stessa, la sua vita e le scelte che ha preso: “Non voglio sembrare egoista ma oggi penso prima a me e ai miei figli. Se non sono contenta io per prima, è difficile che riesca a trasmetterlo a loro.(…) Basta soffrire, non voglio più farlo, se una cosa non va, non va. Ho sbagliato tanto perché sono un’entusiasta ed è lì che ho sbagliato, nel fare le cose subito. Ho peccato di entusiasmo, non di leggerezza, alla fine faccio male anche a me”.

Entusiasmo, non leggerezza. Due parole che possono dare adito a fraintendimenti ma sulle quali la conduttrice argentina è stata molto chiara. Non fa il nome di Antonino Spinalbese, l’uomo con il quale stava costruendo una famiglia e ha dato alla luce la piccola Luna Marì, figlia amatissima e tanto desiderata. Parole da cui traspare la consapevolezza di una donna che ha il coraggio e la lucidità di ammettere i propri errori, se così possiamo definirli.

In fondo è mai un errore lasciarsi andare all’amore? È davvero sbagliato seguire il proprio cuore, sulla scia di sentimenti ed emozioni più che meravigliosi? Un “errore di valutazione”, forse potremmo chiamarlo così. Ma senza rimpianti né rimproveri, solo con lo sguardo rivolto al presente e alla strada da intraprendere più avanti.

Belen e Stefano De Martino, un ritorno inatteso

È così facile giudicare, proprio vero. Belen ha preso la relazione con Spinalbese alla leggera, non ha pensato al bene della piccola Luna Marì, cambia fidanzati troppo in fretta. Sono solo alcune delle frasi trite e ritrite che abbiamo letto e sentito a commento della sua vita sentimentale negli ultimi mesi. Eppure dalle parole della Rodriguez traspare tutt’altro.

A far discutere, però, è stato soprattutto il riavvicinamento inaspettato con l’ex marito Stefano De Martino, con il quale ha avuto il figlio Santiago e ormai l’amore sembrava del tutto archiviato. Anche qui, l’ombra del sospetto: perché mai il conduttore ha fatto di nuovo capolino nella vita di Belen proprio a poche settimane dalla fine della love story con Spinalbese. E via di congetture e ipotesi.

Prima qualche paparazzata sporadica a cena, poi notti trascorse insieme e infine anche un weekend in un resort di lusso. Sembrano felici, mano nella mano, cosa che continua a fomentare chi – praticamente da sempre – aspetta il loro ritorno di fiamma come capitato ai Bennifer: “Con Stefano ci vediamo, non è una novità – ha detto Belen nell’intervista -. No, la nostra storia non ha detto tutto perché la mia vita non ha detto tutto, è come un film: avrà detto tutto quando non ci sarò più”.

Dal canto suo anche Stefano De Martino non ha nascosto la frequentazione con l’ex moglie, ma solo ed esclusivamente per il bene di Santiago. Nessun ritorno di fiamma, piuttosto la decisione di due genitori che amano il proprio figlio e che per il suo bene non hanno mai smesso di vedersi.

Belen, mamma che pensa al presente

Quando sei un personaggio come Belen Rodriguez è inevitabile finire al centro del gossip e non sorprende che ogni singola mossa della showgirl faccia sempre molto discutere. Il gossip è irresistibile e attira la gente come una calamita, ma alla fine di tutto quel che resta è la “persona”, quella che in fin dei conti nessuno di noi conosce veramente.

Adesso Belen è una mamma che pensa al presente, impegnata nella sua nuova avventura professionale a Le Iene e sembra avere le idee chiare: “Io vivo a casa con i miei figli, se poi c’è fuori una persona con la quale trascorro momenti di gioia è una cosa in più. Chi entra a casa mia lo fa solo perché non c’è nulla da nascondere. Dopo quello che ho vissuto, ho due figli da due uomini diversi e vanno tutelati. Ho provato per la seconda volta a formare una famiglia, adesso sono una mamma che vive con i suoi figli”.

“Scelgo la felicità”, aveva scritto dopo essere tornata single. E chi siamo noi per contraddire questa scelta?