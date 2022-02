Le Iene, esordio al top per Belen Rodriguez: la dolce promessa al pubblico

Da Belen a Michelle, quando gli ex sono impossibili da dimenticare

La prima puntata de Le Iene ha visto l’esordio (attesissimo) di Belen Rodriguez alla conduzione, al fianco di Teo Mammucari e con la sempreverde squadra di uomini e donne in giacca e cravatta, pronti a intrattenere il pubblico di Italia 1 tra inchieste di attualità e interviste tutte da ridere. Sapevamo che Belen – anzi, Maria Belen come detto nella presentazione – avrebbe portato in studio bellezza e talento, ma ha fatto molto di più. E di certo questo inizio non è passato inosservato.

Le Iene, il discorso di Belen che arriva dritto al cuore

“Qualche giorno fa mentre uscivo di casa per venire in questo studio…”, così è iniziata la primissima puntata del 2022 de Le Iene, con il racconto personale della nuova padrona di casa. Belen ha scelto di aprire il suo cuore, rivelando un episodio intimo e speciale che la vede protagonista insieme al piccolo Santiago, figlio nato dal matrimonio con l’ex (forse ancora per poco) Stefano De Martino.

“Santiago mi fa sempre delle piccole scenate.(…) ‘Mamma, ma dove vai?’, ‘A fare quella cosa di cui ti ho sempre parlato’, (…) ‘Il tuo sogno, mamma?’, ‘Sì, proprio il mio sogno, amore’“. Una scena di ordinaria complicità e tenerezza tra una mamma che lavora e il suo bambino che non vorrebbe lasciarla mai andare, ma è fiero e orgoglioso di vederla felice e soddisfatta per aver raggiunto un importante traguardo.

Lo aveva già detto in una recente intervista, ma non ha perso occasione per ribadirlo. Belen ha sempre guardato con attenzione e ammirazione i ragazzi e le ragazze de Le Iene: “Ho sempre sognato di essere come loro.(…) Essere una Iene significa stare dalla parte del più debole, di chi ha bisogno di aiuto e non sa come chiederlo. (…) È qualcosa che va oltre lo spettacolo”. Un pensiero di vero cuore, visibilmente emozionata ma carica per la sua nuova avventura, per quella che ha definito “Una grande famiglia, la mia nuova famiglia”.

Per concludere, poi, la splendida Belen ha aggiunto una piccola ma grande promessa per il pubblico: “Prometto di darvi tutto l’amore di cui sono capace”.

Belen super sensuale per la prima puntata de Le Iene

Potevamo non accorgerci del look che Belen aha scelto per la prima puntata de Le Iene? Non di certo, dato che la showgirl e conduttrice non sbaglia mai un colpo. All’inizio, come da tradizione, l’abbiamo vista indossare il classico completo nero con giacca e cravatta, la “divisa” dei giornalisti che animano lo show.

Poi, finalmente, il cambio d’abito. Belen è tornata al centro dello studio in tutto il suo splendore, indossando un completo semplice ma super sensuale. La conduttrice ha indossato un crop top nero con collo a lupetto e maniche lunghe, abbinandolo a una mini a vita alta, con un gioco di lacci intrecciati e dei scintillanti inserti d’argento.

Décolleté con tacchi a spillo per mettere in risalto le lunghe gambe toniche e il nuovo taglio glam con frangetta e onde, elegante e di tendenza. Ma a dare un tocco di stile in più sono stati i collant luccicanti, anche questi di gran moda durante la stagione invernale per rendere anche le giornate più fredde luminose e accattivanti.

La Rappresentante di Lista, da Sanremo 2022 a Le Iene

Una prima puntata col botto per Le Iene ma – dobbiamo ammetterlo – per qualche minuto c’è stato qualcuno che ha rubato la scena a Belen. Stiamo parlando de La Rappresentante di Lista, gruppo reduce dalla partecipazione al Festival di Sanremo 2022.

Dario Mangiaracina con la sua chioma rosa super chic, Veronica Lucchesi con una lunga coda bionda e la voce ammaliante. Il duo ha riproposto la hit Ciao Ciao, sfoggiando per l’occasione un look da Iene. La loro grande energia ha coinvolto il pubblico ma anche i conduttori che si sono lasciati andare al balletto che spopola su TikTok tra i fan del duo.