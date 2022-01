Belen torna single, ma non è sola (forse): col cambio look è divina

Belen, che cerca l’amore vero ma sceglie fidanzati (sempre) uguali

Belen Rodriguez torna single e cambia look, sfoggiando frangetta e sfumature caramello. La showgirl sta vivendo un periodo di grandi cambiamenti, segnato dall’addio ad Antonino Spinalbese e dal ritorno nella sua vita di Stefano De Martino. Un mutamento profondo che la modella argentina sembra voler raccontare attraverso un radicale cambio look.

Il cambio look di Belen Rodriguez (di nuovo single)

Dopo aver annunciato di essere tornata single, Belen Rodriguez ha deciso di darci un taglio. La showgirl ha optato per una frangetta a tendina e sfumature caramello per addolcire la sua chioma castana. Un cambiamento forte per la modella che sembra indicare la voglia di dare una svolta alla sua esistenza.

Belen Rodriguez e l’addio ad Antonino Spinalbese

A confermare l’addio ad Antonino Spinalbese è stata proprio Belen Rodriguez che, dopo settimane di indiscrezioni, si è lasciata sfuggire una frase in un video Instagram girato con Santiago. “Ora che mamma è single… almeno c’è un uomo che cucina”, ha detto rivolgendosi al primogenito, intento a sperimentare in cucina.

La love story con Spinalbese dunque sembra essere arrivata al capolinea a pochi mesi dalla nascita di Luna Marì, prima figlia della coppia. Nell’estate del 2020, l’hairstylist aveva rubato il cuore di Belen, conquistandola dopo la fine della relazione con Stefano De Martino. Poco dopo era arrivato l’annuncio della gravidanza e nel luglio del 2021 l coppia aveva stretto fra le braccia per la prima volta Luna Marì.

Un sogno che si sarebbe spezzato, secondo alcune indiscrezioni, poco dopo il parto di Belen. Con una lunga crisi e la rottura definitiva. Secondo fonti vicino alla Rodriguez, Antonino avrebbe provato più volte a riconquistare la sua ex senza però riuscirci.

Belen Rodriguez sempre più vicina a Stefano De Martino

A regalare l’ennesimo colpo di scena nella vita sentimentale di Belen Rodriguez è stato però il ritorno in scena di Stefano De Martino. Gli ex coniugi sono stati avvistati insieme sempre più spesso nelle ultime settimane, complice anche un viaggio della showgirl per curare le ferite della rottura.

In tanti sperano che il riavvicinamento fra il conduttore e la modella sia il preludio di un ritorno di fiamma. I due si erano innamorati dietro le quinte di Amici, in seguito si erano sposati e avevano avuto un figlio, Santiago. Poi la rottura, la storia di Belen con Andrea Iannone e un insperato ritorno di fiamma. L’addio definitivo era arrivato nell’estate del 2020, poco prima dell’incontro della Rodriguez con Antonino Spinalbese.

“Non dovremmo mai sentirci in colpa di voler stare un po’ da sole – ha spiegato Belen, commentando in parte il suo riavvicinamento a Stefano De Martino -. Non dovremmo mai sentirci sbagliate nell’ammettere di esserci perse. Non dovremmo mai sentire che per qualcosa sia troppo tardi, neanche per riprendere quel sogno che avevamo accantonato per chissà quale buono e valido motivo”.

Santiago diventa modello per il brand di famiglia

Dopo l’addio a Spinalbese e il riavvicinamento con De Martino, per Belen si è ripartita la sfida di Hinnominate. Per il brand di moda di famiglia, al quale partecipano anche i fratelli Cecilia e Jeremias, la showirl argentina ha scelto un testimonial d’eccezione: suo figlio Santiago. Il bambino, che è sempre apparso come più maturo per la sua età, ha anche scherzato con sua madre: “Bello, ma avrei preferito giocare con la Wii”. Da figlio d’arte, non ha disdegnato le pose più disparate, puntando dritto all’obiettivo che ha già dimostrato di amare molto.