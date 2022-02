Belen e Stefano De Martino insieme nel resort di lusso, perché fanno tanto discutere

Belen, che cerca l’amore vero ma sceglie fidanzati (sempre) uguali

Insieme al triangolo amoroso campione di colpi di scena, quello tra Delia Duran-Alex Belli-Soleil Sorge al Grande Fratello Vip, un’altra coppia controversa si contende lo spazio sulle testate che si occupano di gossip. Parliamo ovviamente di Belen Rodriguez e Stefano De Martino, protagonisti di un turbinio di paparazzate e dichiarazioni contrastanti che prima hanno catturato l’attenzione di fan e curiosi, per poi scatenare discussioni tra chi non ne può più e chi vorrebbe la verità (un po’ perché i grandi ritorni tra i Vip fanno sognare i romantici, un po’ per dire la propria sempre e comunque). L’ennesima foto della (forse) coppia imperversa: ecco cosa accade.

Belen e Stefano De Martino: la paparazzata nel resort di lusso

Prima Stefano viene fotografato all’aeroporto mentre aspetta Belen di ritorno da un viaggio, poi sono stati beccati a cena, poi a casa di lei in tardissima serata, infine diverse foto ottenute dal settimanale Chi che li ritrae in più occasioni quotidiane in cui la vicinanza sembra suggerire un ritorno. Belen nel frattempo ha dichiarato che si incontrano spesso senza essere tornati a vivere insieme e che “La nostra storia non ha detto tutto“, mentre Stefano De Martino ha categoricamente smentito in un’intervista in cui ha parlato di semplice rapporto tra genitori che si occupano del figlio Santiago, molto amato da entrambi. Tra continue conferme e smentite del ritorno di fiamma, qualcosa continua a non tornare: Chi li ha di nuovo fotografati in atteggiamenti intimi, intenti a passeggiare mano nella mano e abbracciati teneramente mentre trascorrono un weekend fuori porta in un resort di lusso a Brescia.

La conclusione? Semplicemente, i due non la dicono tutta: come Oggi faceva notare a De Martino, impegnato a negare un riavvicinamento con l’ex moglie, tutto questo impegno genitoriale condiviso è una novità recente, stranamente accentuatosi dopo la rottura tra Belen e Antonio Spinalbese. Se si tratta di condividere momenti insieme per parlare di Santiago e di decidere come organizzarsi con lui, come fanno molti genitori separati, perché un weekend mano nella mano in un resort? Perché tante cenette tête-à-tête? Che non vogliano raccontarci come stanno le cose è legittimo, ma la riflessione è un’altra: perché ci interessa tanto ciò che fanno al punto di farci litigare nei commenti social o sotto i quotidiani?

Belen e Stefano De Martino: perché fanno tanto discutere?

L’interesse nazional-popolare per il tanto discusso duo è dovuto a tanti elementi insieme: sono stati una coppia da sogno, un amore romantico tra un ballerino e una soubrette bellissimi, innamoratissimi, pronti a mettere su famiglia a tempo record e osannati dalla tv. I romantici non possono non aver apprezzato i loro trascorsi da romanzo rosa, che hanno intrattenuto il Paese a lungo prima della rottura. Poi, la fine dell’amore: tanti, tantissimi articoli scritti sulla fine di una storia da film che ha lasciato un po’ tutti senza parole. Che stessero insieme o meno, che si mostrassero innamoratissimi di Santiago o che si lanciassero frecciatine al veleno, il problema è uno: la sovraesposizione può stancare, dando vita a un meccanismo che alimenta nuovo interesse nei loro confronti. Si parte col commento negativo sui social di chi è stanco di sentir parlare di loro, dei presunti tira e molla e delle paparazzate, a cui si uniscono altri utenti ugualmente stufi. Rispondono i fan, che accorrono in difesa del duo, in un circolo vizioso che porta a generare nuova curiosità sulle loro dinamiche di coppia, nuovi articoli su ogni loro movimento, nuove teorie su ciò che viene detto o non detto.

La storia dimostra poi che il pubblico italiano non resiste al gossip amoroso: i ritorni sono tanto amati e sviscerati quanto i tradimenti dai dettagli maliziosi. Insomma, un amore-poi amicizia-poi forse amore non può non destare curiosità, soprattutto quando gli indizi sono contrastanti tra loro. Sia che ci caratterizzi un animo romantico che l’istinto del perfetto investigatore, loro non smetteranno di essere tra i più chiacchierati del momento.