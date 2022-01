Belen Rodriguez, la nuova vita dopo Spinalbese: “Scelgo la felicità...

Da Belen a Michelle, quando gli ex sono impossibili da dimenticare

Belen Rodriguez ha voltato pagina: la showgirl argentina si è mostrata sorridente e raggiante su Instagram, dove ha pubblicato un nuovo post, un breve filmato in cui è stata ripresa mentre ride a crepapelle. Non è un caso che questo video arrivi proprio in questi giorni, di profondo cambiamento per la soubrette: è ormai ufficiale l’addio all’ormai ex compagno Antonino Spinalbese, e sembra proprio che la Rodriguez voglia dare un taglio netto al passato per riprendere in mano la propria vita.

Belen Rodriguez, le parole su Instagram

Belen Rodriguez ha condiviso su Instagram un nuovo filmato nelle ultime ore, dove viene immortalata mentre si lascia andare a una risata di vero cuore. A corredo del breve video delle parole dal grande significato, a maggior ragione alla luce degli ultimi eventi, dopo l’addio ad Antonino Spinalbese e il (presunto) riavvicinamento a Stefano De Martino.

“Scelgo la felicità“, ha scritto la bella argentina: che sia un riferimento a un ritorno con il suo ex storico ovviamente non è dato sapere. Del resto, le sue parole potrebbero essere anche dirette a sé stessa, un monito per ricordare che, in un momento come questo, la propria serenità non dipende da nessun uomo, ma soltanto dall’amor proprio.

Non è un caso che la showgirl abbia cambiato look proprio nelle ultime settimane, di profondo cambiamento per lei: di recente ha infatti sfoggiato una frangetta a tendina e sfumature caramello per addolcire la sua chioma castana. Una grande novità forte per la Rodriguez, che sembra indicare la voglia di dare una svolta alla sua esistenza.

Forse è arrivato il momento per Belen di voltare pagina e cambiare vita, e di concentrarsi sulla sua vita e sui suoi gioielli più preziosi, i suoi piccoli Santiago, nato dall’amore con Stefano De Martino, e Luna Marì, frutto del breve ma intenso legame con Spinalbese, sopratutto dopo un momento duro come la rottura col compagno a pochi mesi dalla nascita della loro bambina.

Belen Rodriguez, l’addio ad Antonino e il riavvicinamento a De Martino

Il legame di Belen e Antonino Spinalbese si è rivelato intenso ma di breve durata: i due si sono conosciuti nell’estate del 2020 ed è subito scoppiato l’amore. Poco dopo era arrivato l’annuncio della gravidanza e nel luglio del 2021 è arrivata Luna Marì a portare una grande gioia nelle loro vite.

Eppure questa felicità è stata eclissata dalle voci di crisi, che nei mesi si sono fatte sempre più insistenti: è stata la stessa Rodriguez a confermare, (non tanto) velatamente, di essere tornata single. “Ora che mamma è single… almeno c’è un uomo che cucina”, ha detto su Instagram rivolgendosi al primogenito, intento a giocare in cucina.

Nel frattempo però la showgirl nelle ultime settimane è stata vista sempre più spesso in compagnia dell’ex marito Stefano De Martino: in tantissimi sperano in un ritorno di fiamma. Del resto la coppia aveva fatto sognare milioni di italiani: i due resteranno uniti per sempre, oltre che per amore del loro Santiago, per un legame che, evidentemente, rimane a distanza di anni troppo difficile da spezzare.