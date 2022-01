Belen è tornata single: la conferma su Instagram dopo l’incontro con De Martino

Belen, che cerca l’amore vero ma sceglie fidanzati (sempre) uguali

È finita tra Belen e Antonino Spinalbese. Nonostante i diretti interessati abbiano sempre voluto battere il terreno della discrezione, la realtà era sotto gli occhi di tutti fin da subito. La conferma non è però mai arrivata davvero, almeno fino a quando, a intervenire, non è stata proprio lei in una storia su Instagram

Belen, con Spinalbese è finita per sempre

A rivelare come stiano davvero le cose è quindi la showgirl argentina. Divertita dalla situazione e intenta a preparare una torta con suo figlio Santiago, si è lasciata scappare alcune parole che sono suonate come una grande conferma: “Visto che mamma è single, scusami un attimo, almeno ho uno che mi cucina”.

Un momento di divertimento che ha incluso quella verità che tutti stavamo aspettando, quindi, e che lei stessa ha faticato ad ammettere. La storia con Spinalbese è infatti naufragata a pochi mesi dalla nascita di Luna Marì e, adesso, non c’è spazio per l’amore. Ce n’è invece tanto per i suoi figli, che cura senza l’aiuto di nessuno e ai quali sta sempre vicina.

Tornata dall’Uruguay dove ha trascorso un periodo di vacanza, la bella showgirl argentina si sta dedicando alla famiglia, anche perché costretta in quarantena dalle regole imposte per il contenimento del contagio da Covid-19. E, l’occasione giusta per rivelare a tutti di essere tornata single, è stata una delle tante storie che – ogni giorno – condivide sul suo canale Instagram ufficiale.

Belen ritrova Stefano De Martino

A far sognare i tanti fan di Belen Rodriguez è stato l’incontro con Stefano De Martino, suo ex marito e padre del figlio Santiago. I due sono stati visti all’aeroporto di Malpensa, proprio nel giorno in cui lei è tornata dalle vacanze in Sud America. Niente di eclatante, sia chiaro, ma rivederli insieme ha risvegliato qualcosa di molto bello che era rimasto nascosto in qualche angolino dell’anima per molto tempo.

Il debole di Belen per l’ex ballerino di Amici di Maria De Filippi e oggi conduttore non è mai stato un mistero. Nonostante la fine del loro amore, infatti, la showgirl ha continuato a nutrire un grande affetto nei suoi confronti e cercarlo in moltissime occasioni. La rottura con lui è apparsa definitiva nei mesi in cui era in attesa di Luna Marì, quando le cose con Spinalbese sembravano andare a gonfie vele. Si era addirittura parlato di matrimonio, proposito poi crollato con la fine dell’amore in nome del quale hanno concepito la piccola Luna Marì.

Il nuovo capitolo della sua vita, che si è aperto dopo la fine della relazione con il padre di sua figlia, sembra così comprendere anche la presenza di Stefano. Lui non si è certo tirato indietro: quando si tratta di Belen, è sempre disposto a tutto. Vederli insieme a Malpensa è stato quasi un colpo al cuore. Bellissimi e sorridenti, hanno dimostrato che ritrovare l’armonia è possibile nonostante l’amore finisca. Quello che rimane, oltre al ricordo di quello che si è stati, è anche un figlio meraviglioso con il quale trascorrono tutto il loro tempo.