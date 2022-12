“Verissimo”, Manila Nazzaro commossa. Il messaggio del suo Nicolas

A Verissimo va in scena un dolcissimo momento di televisione, con Manila Nazzaro che presenta in pubblico il figlio Nicolas e si racconta a cuore aperto. La showgirl ripercorre i momenti dolorosi della sua vita, come la perdita del bambino, e commuovono le parole che il piccolo di casa riserva alla sua mamma guerriera: “Non si è mai arresa“. Una dolcissima dichiarazione che scalda il cuore di Manila, di Silvia Toffanin e, un po’, anche i nostri.

“Verissimo”, Manila Nazzaro e il figlio Nicolas insieme in studio

La vita di Manila Nazzaro è stata una montagna russa, fatta di alti e bassi, gioie e dolori, momenti di sofferenza e rinascite improvvise. A Verissimo, oggi pomeriggio ospite nello studio di Silvia Toffanin, la showgirl ed ex concorrente del Grande Fratello Vip ripercorre le tappe più importanti della sua carriera e della sua vita. Una vita fatta di certezze, come la sua famiglia e gli affetti più cari, ma anche di dolori, come la perdita del bambino che aspettava da Lorenzo Amoruso, suo attuale compagno.

Al suo fianco, però, ci sono sempre stati i suoi figli, i piccoli Nicolas e Francesco Pio, nati dal matrimonio con l’ex calciatore Francesco Cozza. E in studio fa il suo ingresso proprio Nicolas, il piccolo di casa, per la sua prima intervista televisiva al fianco di Manila Nazzaro. Evidente la timidezza sul suo volto ma, confortato dalla showgirl, ha parlato della sua mamma. “Non si è mai arresa“: è questa la dichiarazione d’amore che, più di tutte, ha sciolto il cuore dell’ex Vippona, quello di Silvia Toffanin e, un po’, anche i nostri.

“Io a loro non ho mai raccontato nulla. Poi ho scritto un libro, un regalo per loro, un giorno sapranno”: confessa la showgirl, parlando delle sue battaglie.

Manila Nazzaro: i figli, la carriera e l’amore per Lorenzo Amoruso

Superato il momento di commozione, mamma e figlio raccontano il loro rapporto. Manila Nazzaro confessa: “Lui si lamenta che lo rimprovero sempre per l’ordine”. E, parlando della scuola, Nicolas ammette: “A scuola non va benissimo, ma va bene”. Le sorprese a Verissimo per la showgirl sono numerose, ma anche il piccolo riceve in regalo un dono: un video-messaggio da Ciro Immobile, attaccante della Lazio, sua squadra del cuore.

La vita di Manila Nazzaro è sempre stata ricca di impegni, tra Grande Fratello Vip e numerose attività in televisione e radio. Ma al primo posto restano sempre i suoi adorati figli: “La mia vita è mamma. Ogni tanto indosso un paio di tacchi e un vestitino, ma svegliarmi la mattina e dargli i baci, è la cosa che più mi è mancata al Grande Fratello Vip. So che specialmente a Nicolas sono mancata moltissimo”.

Al fianco della showgirl ci sono solide certezze: i figli, ma anche il compagno Lorenzo Amoruso. Nonostante il dolore per la perdita del bebè, la coppia nutre forti speranze. A cominciare dal matrimonio: sebbene la proposta non sia ancora arrivata, il loro desiderio è quello di costruire, tassello dopo tassello, il proprio futuro insieme.