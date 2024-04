Lilli Gruber, quanto è alta: il segreto dei suoi tacchi

Fonte: IPA Lilli Gruber

Professionale, tagliente, sempre pronta a fare la domanda giusta al momento giusto: Lilli Gruber è la regina dei talk delle serate televisive di La7. Dopo anni alla Rai, nel 2008, è infatti passata alla conduzione di Otto e Mezzo, programma di approfondimento giornalistico. Oltre al suo inconfondibile stile che la caratterizza nella sua professione di giornalista e conduttrice, Lilli Gruber è passata anche nella storia della modo. I suoi tailleur hanno fatto scuola. Scopriamo insieme la sua altezza e i suoi segreti di stile.

Quanto è alta Lilli Gruber

Ma quanto è alta Lilli Gruber? L’altezza della giornalista potrebbe essere un mistero per via della scarpe con il tacco che spesso utilizza: un vero tocco di stile in grado di donare a ogni look uno sguardo fresco e giovanile. Ma Lilli Gruber è alta 1,63m. Un’altezza nella media delle donne italiane, che lei è in grado di valorizzare al meglio. La disciplina è la marca stilistica della professionista, nel lavoro come nella cura del proprio corpo. La donna è infatti molto attenta alla forma fisica e per questo pratica jogging quotidianamente; è solita fare degli spuntini a base di frutta secca tra i pasti.

Fonte: IPA

In aggiornamento