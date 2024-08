Federica Sciarelli: “Lasciare la Rai? Non lo farei mai”. Poi apre a La7

Nata a Carpi, si laurea in Fashion Culture and Management. La sua avventura nella moda comincia come Producer, ma nel 2020, con coraggio, diventa Web Editor, fonde stile e scrittura con amore.

Fonte: IPA Federica Sciarelli

Federica Sciarelli, un nome che evoca immediatamente il volto sereno e rassicurante della giornalista che, da anni, tiene milioni di telespettatori incollati allo schermo con il programma Chi l’ha visto?. Ma cosa si nasconde dietro questa figura solida e professionale, tanto amata dal pubblico italiano? La Sciarelli non è solo una conduttrice, è una donna con una storia di determinazione, passione e dedizione, e che, nonostante i successi, non ha mai perso la sua umanità e il suo calore.

L’inizio di una carriera leggendaria

Federica Sciarelli ha dedicato gran parte della sua carriera alla Rai, la rete pubblica italiana che l’ha vista crescere professionalmente fino a diventare uno dei volti più noti del piccolo schermo. La sua avventura in Rai inizia al TG3 di Sandro Curzi, dove si distingue per la sua bravura e serietà.

Un impegno che, nel 2004, la porta a diventare la conduttrice di Chi l’ha visto?, un programma che all’epoca era considerato una sfida, ma che sotto la sua guida è diventato un vero e proprio diamante della Rai.

Chi l’ha visto? non è solo un programma televisivo, è una missione, e Federica Sciarelli lo sa bene. «Il programma ormai è un fiore all’occhiello della Rai, faccio ascolti e costo poco: noi non paghiamo esperti, né ospiti», ha dichiarato con orgoglio la giornalista.

E proprio grazie a questo impegno costante e alla sua capacità di raccontare storie spesso dolorose con grande empatia e professionalità, la Sciarelli è diventata un punto di riferimento per il pubblico italiano.

L’attaccamento alla Rai e il rapporto con La7

Nonostante le proposte e le lusinghe che le sono arrivate nel corso degli anni, Federica Sciarelli non ha mai voluto lasciare la Rai. “Io ho dato tanto a Chi l’ha visto? e Chi l’ha visto? ha dato tanto a me. Non farei mai uno sgarbo così alla Rai”, ha spiegato con quella determinazione che l’ha sempre contraddistinta. La sua fedeltà alla rete pubblica è indiscutibile, tanto che, nonostante sia vicina all’età della pensione, i vertici Rai sembrano non volerla lasciare andare.

“Sono già nei palinsesti dell’anno prossimo effettivamente. Anche se arrivo dal Tg3 di Sandro Curzi e non sono allineata al governo, non mi fanno andare via”, ha rivelato la Sciarelli, mostrando quanto il suo lavoro sia apprezzato all’interno dell’azienda.

Ma, nonostante questa fedeltà, la giornalista non nasconde di avere un ottimo rapporto con Urbano Cairo, patron di La7, e di ammirare profondamente Enrico Mentana, con cui non esclude di poter lavorare in futuro. “Adoro Mentana e lavorerei volentieri con lui. Ma resto qui”, ha affermato, lasciando aperta la porta a un possibile approdo a La7.

Una carriera fatta di scelte coraggiose

La vita professionale di Federica Sciarelli non è stata priva di momenti difficili e scelte coraggiose. Uno degli episodi più noti è quello legato alle calunnie che la vedevano coinvolta in una presunta relazione con Francesco Cossiga, un’accusa che la giornalista ha sempre rigettato con forza.

“Mi infuriai. Dissi a Cossiga ‘Io faccio causa’, lui: ‘Fai bene, quando vincerai, mi offrirai champagne'”, ha raccontato la Sciarelli, ricordando quanto fu dura quella battaglia legale, ma anche quanto importante fu per lei vincerla.

La causa contro Mondadori, che aveva pubblicato l’articolo calunnioso, non fu facile, ma la determinazione della Sciarelli la portò a ottenere un risarcimento che le permise di comprare casa.

Questo episodio, per quanto doloroso, ha insegnato alla giornalista una lezione preziosa: l’importanza di difendere la propria integrità e di non piegarsi mai davanti alle ingiustizie. Una lezione che ha condiviso con i suoi spettatori, dimostrando ancora una volta il suo valore non solo come giornalista, ma anche come donna.

La vita privata, tra riservatezza e affetti

Federica Sciarelli è una donna che tiene molto alla sua privacy, tanto da evitare quasi sempre di parlare della sua vita personale. “Mi verrebbe da dire perché ‘so ca.. miei'”, ha risposto scherzosamente quando le è stato chiesto il motivo di tanto riserbo.

Ma dietro questa facciata di discrezione, c’è una madre amorevole e orgogliosa di suo figlio Giovanni, cresciuto da sola dopo la separazione dal padre. “Se sa che parlo di lui… Va beh, ha 28 anni, è alto, biondo, occhi azzurri: è bello come il sole”, ha confessato la Sciarelli, lasciando trasparire tutto l’amore per il suo unico figlio.

La giornalista non ha mai nascosto di aver desiderato una famiglia numerosa, ma le circostanze della vita non glielo hanno permesso. Tuttavia, il suo spirito materno si riflette nel modo in cui si approccia al lavoro e nel rapporto che ha con il suo pubblico.

La Sciarelli non è solo una conduttrice, è una figura materna per chi segue Chi l’ha visto?, una presenza rassicurante in grado di dare voce a chi non ce l’ha e di lottare per la verità, proprio come ha fatto nella sua battaglia legale contro le calunnie.