Belen nel cast fisso di Tu Si Que Vales, sarà “giudice a tempo”

Giornalista curiosa e determinata. Scrittura, lettura e cronaca rosa sono il suo pane quotidiano. Collabora principalmente con portali di gossip e tv.

IPA Belen Rodriguez

Belen Rodriguez torna a Tu si que vales. Il programma del sabato sera di Canale 5 che ha condotto per un decennio e che ha poi abbandonato per dedicarsi alla vita privata. Ora il ritorno, in un ruolo però diverso dal solito. La soubrette argentina non sarà di nuovo conduttrice del programma bensì “giudice a tempo”.

Belen torna a Tu si que vales con un nuovo ruolo

Belen Rodriguez avrà un ruolo stabile nella prossima edizione di Tu si que vales e più precisamente all’interno di uno dei segmenti più apprezzati dal pubblico nelle ultime stagioni: il momento dedicato al lip sync.

La formula, introdotta per alleggerire il ritmo della trasmissione e trasformata rapidamente in uno degli appuntamenti più attesi della serata, vede protagonisti i giudici e alcuni ospiti speciali impegnati in esibizioni in playback sulle note di grandi successi italiani e internazionali. Pare che in una delle nuove puntate vedremo in azione Raoul Bova.

Come anticipato da Dagospia, il compito dell’ex moglie di Stefano De Martino sarà quello di ricoprire il ruolo di “giudice a tempo”, intervenendo nelle valutazioni e contribuendo allo sviluppo di una parentesi che negli ultimi anni ha assunto un peso sempre maggiore all’interno dello show.

Per Belen si tratta di un ritorno in un ambiente professionale che conosce bene. Proprio a Tu Si Que Vales ha legato alcune delle stagioni televisive più fortunate della sua carriera, prima di lasciare la conduzione nel 2022 per dedicare del tempo alla salute mentale e agli affetti. Dopo il suo addio lo show è stato condotto da Giulia Stabile mentre quest’anno ci sarà una nuova presentatrice: Elisabetta Canalis.

Il rientro su Canale 5 arriva per la Rodriguez anche in un momento non particolarmente facile, segnato da una lunga assenza dal piccolo schermo e da diversi progetti rimasti sulla carta, come L’Isola dei Famosi. Maria De Filippi, produttrice dello show, ha dunque offerto a Belen una importante occasione di rilancio e visibilità.

Belen dice no a Ballando con le Stelle

Il ritorno di Belen Rodriguez a Mediaset sembra chiudere definitivamente una delle partite televisive più chiacchierate degli ultimi mesi. Parallelamente ai contatti con Maria De Filippi, infatti, la 41enne sarebbe stata corteggiata anche dalla Rai.

Secondo quanto riportato da Bubino Blog, Milly Carlucci avrebbe tentato di portare Belen nel cast della prossima edizione di Ballando con le Stelle.

Un interesse che non nasce di certo oggi: già lo scorso anno, quando la Rodriguez è stata ballerina per una notte, la Carlucci aveva manifestato apertamente la volontà di coinvolgerla in modo più stabile nel suo dancing show. Ma la trattiva non è andata a buon fine.

La scelta di accettare la proposta di Tu Si Que Vales conferma quindi il legame professionale tra l’ex modella sudamericana e l’universo televisivo costruito negli anni dalla De Filippi. Un rapporto che resiste ai cambiamenti di palinsesto e che ora si traduce in un nuovo incarico all’interno di uno dei programmi di punta del sabato sera. Per Belen, indubbiamente una nuova fase professionale dopo un periodo assai complicato.