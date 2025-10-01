Belen Rodriguez a Ballando con le stelle, il ruolo scelto per lei

Giornalista e content creator, si nutre da sempre di cultura e spettacolo. Scrive, legge e fugge al mare, quando ha bisogno di riconciliarsi col mondo.

IPA Belen Rodriguez

Ballando con le stelle prova battere la concorrenza sfoderando l’artiglieria pesante. Milly Carlucci sui suoi canali social ha infatti annunciato che Belen Rodriguez sarà ospite del dancing show. Il suo ruolo? Quello di ballerina per una notte.

Ballando con le Stelle, arriva Belen Rodriguez

Belen Rodriguez approda su Rai1: la seconda puntata di Ballando con le stelle, quella del 4 ottobre, la vedrà tra i suoi protagonisti, scendendo in pista come ballerina per una notte. Milly Carlucci ha annunciato la partecipazione della showgirl sui suoi canali social, una mossa astuta per combattere la diretta concorrenza di Tu Sì Que Vales – che Belen ha condotto per tre anni – che lo scorso sabato ha vinto la sfida degli ascolti con quasi 5 punti di distacco.

Secondo alcune indiscrezioni pare che Milly avrebbe preferito averla come concorrente già nel 2024, ma dovrà accontentarsi di averla come ospite per una sola serata. E poi mai dire mai: anche Barbara D’Urso partecipò come ballerina per una notte prima di approdare nel cast del dancing show. Quel che è certo è che Belen saprà dimostrare tutta la sua versatilità. Non è un mistero che la showgirl sia un’eccellente ballerina: ricordiamo quando partecipò ad Amici e diede prova del suo talento, durante l’edizione galeotta che le fece conoscere Stefano De Martino.

Chissà che la partecipazione a Ballando con le stelle non le faccia venir voglia di mettersi alla prova con qualcosa di “nuovo”: Milly Carlucci è pronta ad accoglierla a braccia aperte, ma per il momento Belen si sta concedendo solo alcune apparizioni sporadiche in tv, dopo aver deciso di prendersi una pausa dal piccolo schermo. “Ho lasciato perché, in quel momento, non avrei portato rispetto al mio lavoro“, aveva rivelato in un’intervista rilasciata al settimanale Chi.

Il nuovo lavoro in radio e l’intervista a Belve

Rivedremo presto Belen su Rai1, ma nel frattempo la showgirl è al timone di Matti da Legare, un nuovo programma su Radio2, progetto inedito pensato apposta per lei: si tratta di una sfida totalmente nuova, visto che la Rodriguez non si era mai approcciata al mondo della Radio. “Il lavoro mi è mancato come l’aria”, aveva raccontato, “perché ti fa sentire utile”.

La showgirl argentina tornerà in Rai anche come ospite di Belve: sarà lei una degli ospiti della prossima edizione. Belen sarà tra le prime a sedersi sul famoso sgabello dello show, dinanzi a Francesca Fagnani e alla sua agendina rossa. L’intervista si preannuncia già interessante agli occhi del pubblico anche perché, non troppo tempo fa, il suo ex De Martino l’aveva preceduta, raccontando alcuni episodi della loro relazione.

Ovviamente c’è grande attesa sulla versione dei fatti di Belen, che di certo non perderà l’occasione di lanciare qualche frecciatina al suo ex. Fino ad ora la bella argentina aveva declinato l’invito di Francesca Fagnani e l’ospitata pare che sia stata frutto di un lungo corteggiamento: “Apprezzo molto il programma e credo sia originale e abbia pepe. Se fossi la conduttrice, però, credo sarei più comprensiva”, aveva dichiarato qualche tempo fa.