Barbara D’Urso e Belen Rodriguez, a Ballando con le stelle “cala il gelo”

IPA Barbara D'Urso e Belen Rodriguez

Si torna a parlare di Barbara D’Urso e Belen Rodriguez: non è certo un mistero che tra le due (ex) primedonne della tv non sia mai scorso buon sangue, complici frecciatine e battute che le conduttrici si sono scambiate nel corso degli anni. E la seconda puntata di Ballando con le stelle non ha fatto altro che alimentare le voci sui rapporti tesi tra le due, che si sono incontrate dietro le quinte, quando la showgirl argentina è stata ospite nel dancing show di Milly Carlucci come ballerina per una notte.

Barbara D’Urso e Belen Rodriguez, tensioni a Ballando con le stelle

Che i rapporti tra Barbara D’Urso e Belen Rodriguez non siano esattamente idilliaci non è certo un mistero. E pare che le cose col passare degli anni non siano affatto migliorate tra le due, neanche dopo l’incontro dietro le quinte di Ballando con le stelle. Mentre Carmelita sta facendo faville nel dancing show di Milly Carlucci, la showgirl argentina ha danzato sul palco con una maestria e una seduzione da lasciare senza fiato.

Le due si sono incontrate tra un’esibizione e l’altra ma tra le due non ci sarebbe stata alcuna interazione, come raccontato da Giuseppe Candela su Chi. “Vecchie ruggini e qualche frecciatina. Dopo anni Belen Rodriguez e Barbara D’Urso si sono ritrovate a Ballando con le Stelle: la showgirl argentina impegnata come ballerina per una notte, l’ex conduttrice di Canale 5 come concorrente”. Il giornalista ha però approfondito, raccontando del loro incontro: “Un filmato disponibile su

RaiPlay le mostra a pochi metri di distanza dietro le quinte, entrambe impegnate a provare. In realtà le due si sono incrociate più volte, ma a regnare è stato il silenzio. Belen e Barbara non si sono, infatti, rivolte la parola. Nemmeno un saluto”.

Insomma, tra le due non scorre buon sangue ed è evidente. Anche visti i precedenti.

Belen Rodriguez e Barbara D’Urso, le vecchie tensioni

Le prime incomprensioni tra Belen e Barbara risalgono ai tempi della relazione della showgirl con Fabrizio Corona. In un’intervista del 2020 al Fatto Quotidiano, la showgirl argentina aveva ricordato l’episodio spiegando: “Non ho nulla contro di lei. È vero che i suoi programmi non li apprezzo, ma li rispetto. Lei è una grande professionista. La discussione nacque quando ero fidanzata con Fabrizio Corona: a Le Iene, durante un gioco, la mandai a quel paese. L’ho fatto per proteggere una persona a me cara. La reazione non è stata forse delle più gradite ma io non ho nulla contro di lei”.

Il momento di maggiore tensione tra le due risale però al 2017, quando Cecilia e Jeremias Rodriguez, reduci dal Grande Fratello Vip, rifiutarono di partecipare a Domenica Live per commentare la loro partecipazione al reality show. In quell’occasione Barbara D’Urso lanciò una battuta destinata a entrare negli archivi del gossip televisivo: “Faccio il 22% anche senza i fratelli Rodriguez”.

Una frase ironica, ma percepita come una frecciata diretta all’intera famiglia, Belen compresa. Da allora, i rapporti si sono raffreddati, condizione che (evidentemente) non è cambiata fino a oggi.