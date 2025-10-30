Belen Rodriguez conferma le tensioni con Barbara D’Urso: “Non mi saluta”

In radio Belen Rodriguez ha parlato apertamente del rapporto teso con Barbara D’Urso: cosa è successo

IPA Barbara D'Urso e Belen Rodriguez

Belen Rodriguez e Barbara D’Urso, due nomi che riescono sempre a far parlare di sé. Che tra le due non ci sia mai stata una particolare simpatia è cosa nota, e di recente sono emersi nuovi dettagli sul loro rapporto turbolento. Quelle che però fino a oggi erano semplici indiscrezioni adesso sono state confermate anche dalla showgirl nel programma radiofonico Radio2 Matti da legare, dove ha parlato apertamente delle frizioni con l’ex volto Mediaset.

Belen Rodriguez conferma le frizioni con Barbara D’Urso

È tutto vero, tra Belen Rodriguez e Barbara D’Urso le tensioni sono alle stelle: a confermarlo è stata la stessa showgirl durante una delle dirette a Radio2 Matti da legare, programma radiofonico che conduce insieme Barty Colucci e Chiara Becchimanzi, con le incursioni di Francesco Arienzo e Vincenzo De Lucia. È stato proprio quest’ultimo a riaccendere i riflettori sulle frizioni tra le due conduttrici, che di recente si sono incontrate dietro le quinte di Ballando con le stelle.

“Ieri sera ho visto Belve… col cuore Belen! Sei stata bravissima… Ma se c’ero io facevo più share sicuramente… Ci vedevano da Urano, Nettuno, Marte… col cuore!”, ha scherzato il comico imitando D’Urso dopo l’intervista della showgirl con Francesca Fagnani. Un’occasione perfetta per Belen, che ha approfittato della situazione per confermare che effettivamente, con Barbara, i rapporti non sono esattamente idilliaci.

“Ma guarda… È un po’ strana questa situazione… In realtà Barbara D’Urso non mi saluta!”, ha risposto dopo la battuta. “Magari si è sciolta? Non lo so… Ma io non ho problemi… Ciao Barbara, col cuore!“, ha poi replicato, lasciando intendere che è pronta a sotterrare l’ascia di guerra e mettere fine alle ostilità.

Belen Rodriguez e Barbara D’Urso, gelo a Ballando con le stelle

Solo qualche settimana fa Giuseppe Candela su Chi aveva svelato che i rapporti tra le due donne della tv sono caratterizzati da “vecchie ruggini e qualche frecciatina”. “Un filmato disponibile su RaiPlay le mostra a pochi metri di distanza dietro le quinte, entrambe impegnate a provare. In realtà le due si sono incrociate più volte, ma a regnare è stato il silenzio. Belen e Barbara non si sono, infatti, rivolte la parola. Nemmeno un saluto”.

La versione coinciderebbe con le parole di Belen, che ha affermato che sarebbe stata la collega a non salutarla dietro le quinte di Ballando con le stelle, dove Carmelita sta primeggiando come concorrente e dove la bella argentina è stata ospite come ballerina per una notte.

Ma le tensioni tra le due hanno origini lontane, quando Cecilia e Jeremias Rodriguez, reduci dal Grande Fratello Vip, rifiutarono di partecipare a Domenica Live per commentare la loro partecipazione al reality show. In quell’occasione Barbara D’Urso lanciò una battuta destinata a entrare nella storia della tv italiana: “Faccio il 22% anche senza i fratelli Rodriguez”.

La dichiarazione della conduttrice segnò un punto di non ritorno, anche se Belen, qualche tempo dopo, disse di non avere nulla contro di lei: “È vero che i suoi programmi non li apprezzo, ma li rispetto. Lei è una grande professionista”.

