Retroscena e confidenze dopo la seconda puntata di Ballando con le Stelle, che ha visto protagoniste le due ex conduttrici di Mediaset

Barbara D’Urso e Belen Rodriguez pericolosamente vicine a Ballando con le Stelle. Proprio loro che da anni non hanno un buon rapporto e anche dietro le quinte del programma Rai il gelo non si è di certo sciolto. Entrambe decise a fare bene in pista, entrambe arrabbiate per quei passi sbagliati. Ma andiamo con ordine.

Barbara D’Urso e Belen pericolosamente vicine a Ballando con le Stelle

Su RaiPlay è stata condivisa la nuova puntata di Ballando Segreto, lo spin off di Ballando con le Stelle che mostra retroscena e dichiarazioni inedite sul dancing show di Milly Carlucci.

Durante la chiacchierata con Barbara D’Urso, grande protagonista di questa edizione, sono state mostrate alcune immagini della conduttrice che provava nei corridoi prima di entrare in scena.

Ma pochi metri più in là c’era Belen Rodriguez, ospite della seconda puntata del varietà di Rai 1. Le due hanno infatti ballato a distanza ravvicinata. Prima di scendere in pista si sono trovate praticamente nello stesso spazio.

Nel filmato non si vedono momenti di interazione tra Barbara e Belen: solo sguardi concentrati e seri, tutte e due impegnate a riprovare la coreografia con i rispettivi ballerini. E dopo la performance la D’Urso e la Rodriguez si sono arrabbiate con se stesse per dei passi sbagliati.

Del resto sono delle professioniste. Però le vecchie ruggini non sono state ancora archiviate. Barbarella e l’argentina non hanno mai avuto buon feeling e la Rodriguez in passato non ha esitato a mandare a quel paese la napoletana. Stando a quanto raccontato una volta da Belen i contrasti con Barbara risalgono a quando lei era fidanzata con Fabrizio Corona.

Ha poi spiegato: “L’ho mandata a quel paese a Le Iene perché era un modo per proteggere una persona a me cara. La reazione non è stata forse delle più gradite ma io non ho nulla contro di lei (…) Non apprezzo i suoi programmi ma li rispetto, lei è comunque una grandissima professionista che fa il suo lavoro. Il suo ruolo lo copre alla perfezione”.

Mai nessuna dichiarazione da parte di Barbara sull’argomento. Resta solo quella più iconica: “Faccio il 22% di share anche senza i Rodriguez”, pronunciata dopo che Jeremias e Cecilia, fratelli di Belen, si sono rifiutati di andare nelle trasmissioni della d’Urso per parlare del successo del Grande Fratello Vip.

Perché Barbara D’Urso si è arrabbiata a Ballando con le Stelle

Curiosamente, sia Barbara D’Urso sia Belen Rodriguez hanno ammesso di essersi arrabbiate con se stesse dopo la performance a Ballando con le Stelle. Entrambe professioniste e perfezioniste, non hanno apprezzato il fatto di aver sbagliato in diretta. Belen lo ha confessato a La Volta Buona, mentre Carmelita a Ballando Segreto.

“Il pezzo era difficilissimo, quando sono tornata a casa ero molto arrabbiata con me stessa perché ho sbagliato un passo. Non esiste, non si sbaglia un passo. – ha fatto sapere con fermezza la 68enne – Perché abbiamo lavorato tantissimo. L’ho sempre fatto bene e poi li l’ho sbagliato, mi sono arrabbiata moltissimo”.

A rincuorarla il suo insegnante di danza Pasquale La Rocca: “La cosa positiva è che lei ha continuato, è andata avanti pur sbagliando. Altri avrebbero dimenticato il resto della coreografia. Lei sta facendo robe difficili ma sta lanciando un messaggio importante alle donne là fuori, dimostrando cosa si può ancora fare alla sua età”.

Infine Barbara ha confidato: “Ho una rabbia dentro, gli ultimi due anni mi sono capitate cose molto forti. E ora ho un fuoco dentro, una rabbia da esternare”.

Una grinta, aggiungiamo noi, che sta emergendo sempre più a Ballando con le Stelle e che hanno già reso la D’Urso una delle concorrenti più amate e applaudite di questa edizione.