Amici 25, Belen Rodriguez ospite del Serale. Infortunio per Chiara Bacci

Belen Rodriguez sarà ospite della seconda puntata del Serale di Amici 25. E l'infortunio di Chiara Bacci è un giallo.

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IPA Belen Rodriguez

Belen Rodriguez sarà l’ospite speciale del prossimo Serale di Amici 25 in onda il 28 marzo. Dopo una prima puntata decisamente scoppiettante, segnata da ben tre eliminazioni, il programma di Maria De Filippi continua con tante sfide e anche qualche colpo di scena. Nella prossima puntata infatti potrebbe essere assente Chiara Bacci, ballerina che ha subito un infortunio.

Belen Rodriguez ospite del Serale di Amici 25

Ad annunciare l’arrivo di Belen Rodriguez come ospite di Amici 25 è stata proprio la redazione del programma sul profilo ufficiale. Una scelta che, secondo molti, sarebbe una strategia di Maria De Filippi per battere Canzonissima di Milly Carlucci. Nella prima puntata infatti la conduttrice non era riuscita a staccare totalmente la concorrenza e la scelta di Belen Rodriguez per il secondo appuntamento sarebbe un tentativo di alzare lo share e attirare il pubblico.

Belen è particolarmente legata allo show. Nel 2012 Maria la scelse come ospite fisso del programma e fu proprio dietro le quinte di Amici che si innamorò di Stefano De Martino, dando vita ad una delle storie d’amore più seguite di sempre. In seguito la Rodriguez è tornata spesso negli studi di Amici.

Non è ancora chiaro cosa farà Belen durante la seconda puntata di Amici. La showgirl argentina potrebbe infatti giocare ad una sfida organizzata da Alessandro Cattelan, ma anche ballare in pista come aveva già fatto tantissime altre volte. Non resta che attendere per scoprire cosa accadrà durante l’attesissimo Serale.

L’infortunio di Chiara Bacci

Resta invece un mistero la partecipazione di Chiara Bacci alle prossime puntate di Amici. Su Instagram la ballerina ha annunciato di aver avuto un infortunio. Ha infatti pubblicato uno scatto in cui si vede chiaramente un braccio ingessato dopo un piccolo incidente di cui non ha specificato la natura. Ora dovrà rimanere a riposo, ma non è chiaro se sarà presente nelle prossime puntate dello show.

Le prove del programma vengono realizzate in settimana, dunque è difficile immaginare che Chiara abbia la possibilità di prepararsi per la seconda serata della trasmissione in onda il 26 marzo. La Bacci non ha rivelato per quanto tempo dovrà restare a riposo, con molta probabilità nelle prossime ore scopriremo qualcosa di più su cosa succederà nello show.

Nella prima punta del Serale di Amici a dire addio alla trasmissione sono stati Opi, Michele e Antonio dopo sfide appassionanti, ma anche scontri fra i giurati e i professori (prima di tutto quello fra Anna Pettinelli e Gigi D’Alessio). Quest’anno a prendere parte alla giuria la De Filippi ha chiamato Gigi D’Alessio, Elena D’Amario, Cristiano Malgioglio e Amadeus.

Diverso il ruolo di Alessandro Cattelan, che nel programma ha guadagnato uno spazio tutto suo in cui organizza giochi e sfide che coinvolgono sia i giudici che i professori.