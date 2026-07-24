Gigio Donnarumma e Alessia Elefante oggi sposi, la festa esclusiva prima del “sì” (sulle note di Ramazzotti)

Gigio Donnarumma e Alessia Elefante si sposano: la festa romantica a poche ore dal "sì" fra emozioni e lacrime.

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Getty Images Gigio Donnarumma e Alessia Elefante

Gigio Donnarumma e Alessia Elefante sposi. Il portiere e l’interior designer hanno scelto la Puglia per giurarsi amore eterno con una festa spettacolare e romantica, tanti volti vip e sorprese. La prima è arrivata a poche ore dal “sì” con un party sulle note di Eros Ramazzotti.

Gigio Donnarumma e Alessia Elefante sposi: l’emozione prima del “sì”

Gigio Donnarumma e Alessia Elefante sono i protagonisti di un matrimonio da favola. Il portiere e la compagna hanno scelto la Valle d’Itria, una delle zone più belle e romantiche della Puglia, per giurarsi amore eterno.

Si tratta di uno degli eventi mondani più attesi dell’anno, capace di riunire celebrità e vip del mondo dello sport e dello spettacolo. Una festa che è iniziata prestissimo con Donnarumma che ha voluto sorprendere Alessia con un regalo speciale. I due, come raccontato su Instagram, si sono ritrovati di fronte ad amici e parenti cantando Più bella cosa, celebre canzone di Eros Ramazzotti.

Sulle note del brano, Gigio Donnarumma ha regalato ad Alessia un anello, fra applausi e commozione. La sposa, vestita con un completo bianco, con top e gonna lunga, ha abbracciato il portiere, vestito anche lui di bianco. Prima l’abbraccio, poi un ballo lento, accompagnati dalle note di Ramazzotti. L’inizio di un lungo periodo di festeggiamenti che probabilmente durerà giorni e che promette grandi emozioni.

Il matrimonio di Gigio Donnarumma e Alessia Elefante: lusso e ospiti vip

La coppia ha scelto di tenere il massimo riserbo riguardo alle nozze, per questo il video del party romantico assume una grande importanza e ci porta nel cuore di una festa blindatissima. Per festeggiare Gigio Donnarumma e Alessia Elefante sposi sono già arrivati in Puglia, fra Locorotondo e Fasano, i nomi del calcio mondiale. Si parla di ospiti come Erling Haaland, calciatore norvegese e compagno di squadra di Gigio Donnarumma ai Citizens, ma anche dell’allenatore Pep Guardiola, Giovanni Malagò, il presidente della Figc. Hanno risposto all’invito inoltre Paolo Maldini, Sandro Tonali e Nicolò Barella.

Il “sì” pronunciato nella chiesa Madre, poi il ricevimento nella residenza Pettolecchia, un luogo esclusivo e lussuoso per un matrimonio organizzato e curato nei minimi dettagli. Per l’occasione gli sposi hanno scelto anche un catering d’eccellenza e, ovviamente, stellato, quello di Da Vittorio.

Il matrimonio di Gigio Donnarumma e Alessia Elefante celebra una storia d’amore lunghissima e solida, iniziata nel lontano 2016. All’epoca il portiere di Castellammare di Stabia stava iniziando a coltivare la sua carriera come calciatore, militando nel Milan, mentre Alessia Elefante aveva cominciato a lavorare come interior designer.

Legatissimi e innamorati, i due non si sono mai lasciati, coltivando, giorno dopo giorno, un sentimento messo alla prova anche dai continui spostamenti di Donnarumma, passato dall’Italia a Parigi, sino ad arrivare a Manchester. Alessia non l’ha mai abbandonato e l’ha sempre sostenuto. Nel 2024 la coppia ha avuto il suo primo figlio, Leo.

Poi la romantica proposta di nozze, arrivata a maggio, con candele e petali di rose, in una suite di un lussuoso hotel di Parigi. Nella scena, ripresa da una telecamera, il calciatore si era inginocchiato di fronte alla fidanzata, emozionando tutti. “Is this real life?”, aveva scritto emozionato, commentando il video.