Haaland, passione Birkin. La collezione di borse del calciatore è da sogno

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Ansa Erling Haaland

Le borse dei calciatori sono diventate grandi protagoniste ai Mondiali 2026 negli Stati Uniti, Messico e Canada. Ogni giocatore si è presentato sfoggiando un modello esclusivo di Loewe, Chanel, Louis Vuitton o Hermès. Ma su questo argomento il norvegese Erling Haaland gioca in un altro campionato con la sua esclusiva collezione di borse Birkin. Modelli unici ed edizioni limitate che non hanno nulla da invidiare a quelle di Kylie Jenner o Georgina Rodriguez.

La collezione di borse Birkin di Haaland

Erling Haaland sembra aver trasformato la borsa da viaggio in un autentico oggetto da collezione. Non si limita a indossare Hermès: sfoggia alcune delle Birkin e delle Haut à Courroies più rare e ricercate mai realizzate dalla maison francese. Una passione che, secondo le stime degli esperti del mercato del lusso, avrebbe ormai superato il milione di dollari di valore complessivo.

Lontano dall’estetica del semplice accessorio, le sue borse raccontano un universo fatto di artigianalità, edizioni limitate e ricerca, dimostrando come il confine tra moda, design e collezionismo sia sempre più sottile.

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Tra i pezzi più preziosi custoditi nel guardaroba di Haaland spicca la Hermès HAC Birkin 50 Endless Road, una rarissima edizione limitata lanciata nel 2019. Più che una borsa, un’opera d’arte in pelle: sulla superficie prende forma un paesaggio montano attraversato da una strada, trasformando l’accessorio in un vero dipinto da indossare. Il suo valore è stimato intorno ai 45 mila dollari.

Ma il calciatore possiede anche la ricercatissima Hermès Multipockets Birkin HAC 50. Una reinterpretazione in formato XL della classica Birkin, caratterizzata da numerose tasche esterne ispirate all’estetica militare e realizzata in pelle Togo, apprezzata per la sua straordinaria resistenza. Sul mercato del second hand più esclusivo può raggiungere quotazioni vicine ai 70 mila dollari.

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La collezione comprende inoltre diverse versioni della Hermès Haut à Courroies Cargo, tra cui il modello della collezione uomo Primavera/Estate 2021, realizzato in pelle Evercalf e Toile Goéland. Una borsa pensata per il viaggio che unisce funzionalità e lusso, con un valore che oscilla intorno ai 50 mila dollari.

Quando il lusso diventa collezionismo

La scelta di Haaland rivela un gusto molto preciso. Il difensore del Manchester City e bomber ai Mondiali 2026 predilige le Birkin e le Haut à Courroies dalle proporzioni oversize, pensate originariamente per i viaggi, e ama le combinazioni di materiali e colori, come il modello che abbina il nero al verde oliva in una sofisticata interpretazione della linea Cargo.

È una direzione che racconta anche l’evoluzione dell’immaginario maschile nella moda contemporanea. Se fino a pochi anni fa la Birkin era considerata un simbolo esclusivamente femminile, oggi viene reinterpretata da artisti, imprenditori e sportivi come un investimento e un oggetto di design, oltre che come accessorio di stile.

Nel caso di Haaland, la collezione sembra seguire la stessa logica con cui si costruisce una raccolta d’arte: non semplicemente acquistare gli oggetti più costosi, ma selezionare le versioni più rare, le edizioni limitate e quei modelli destinati ad aumentare di valore nel tempo.

Perché, nel guardaroba di Erling, ogni Birkin racconta una storia diversa. E tutte insieme compongono una delle collezioni private più sorprendenti del panorama sportivo internazionale.