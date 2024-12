Perché Binario 2 chiude in anticipo? Aveva sostituito Viva Rai2! di Fiorello

Fonte: IPA Fiorello

Il morning show di Rai2, Binario 2, mandato in onda in sostituzione di Viva Rai2! di Fiorello, chiude i battenti il 20 dicembre 2024. Un epilogo forse prevedibile, per tutti i fan dello showman (che ha vinto il Rose d’Or, il massimo riconoscimento alla carriera), ma che lascia una profonda amarezza.

Binario 2 chiude in anticipo, i motivi

Condotto da Andrea Perroni, Carolina Di Domenico e Gianluca Semprini in diretta dalla stazione Tiburtina di Roma, Binario 2 chiude il 20 dicembre 2024. In anticipo sui tempi. Un esperimento non riuscito, insomma, in sostituzione di Viva Rai2!, il morning show di Fiorello che ha tenuto banco con il 20% di share, impensabile per una fascia oraria così difficile. Ma nessuna sfida è mai impossibile per lo showman siciliano.

L’annuncio è arrivato dalla Rai con una nota, dopo che la Direzione Intrattenimento Day Time ha comunicato alla produzione la data di chiusura. “Un esperimento che, come tale, conteneva un margine di rischio, e che nella collocazione del mattino non è stato premiato dagli ascolti, pur ottenendo ottime performance in replica in altri orari, in particolare la domenica mattina su Rai 2. Binario 2 resta una proposta editoriale che, nel tempo, avrebbe potuto crescere e migliorare in termini di ascolti ma che, per una valutazione legata al rispetto dei valori economici assegnati dall’Azienda, la Direzione ha deciso di interrompere, ringraziando comunque conduttori, autori, redazione, produzione, regia e tecnici, per il lavoro svolto”.

Binario 2 è esattamente il terzo programma chiuso in anticipo per Rai2: la stessa sorte è toccata a L’altra Italia di Antonino Monteleone e Se mi lasci non vale, il programma dell’amore che voleva replicare il successo di Temptation Island, condotto da Luca Barbareschi. Di certo Binario 2 aveva raccolto un’eredità non facile da colmare.

Viva Rai2!, lo show di Fiorello manca a tutti

Il debutto di Binario 2 è stato sostenuto dallo stesso showman: il 21 ottobre, è intervenuto con un messaggio per augurare il meglio al programma mattutino. “Ma come fate a svegliarvi così presto? Io un programma così la mattina non lo farei mai. Gente che si sveglia la mattina per fare la tv”, una battuta, per poi aggiungere: “Divertitevi, che la mattina è troppo bella”. Eppure, la benedizione dello showman non è stata sufficiente per lanciare questo format, probabilmente curioso, certo, ma il vuoto lasciato da Fiorello è troppo. Sia per quanto riguarda lo share quanto per il gradimento del pubblico stesso.

Perché Fiorello non fa più Viva Rai2? 230 puntate, 230 albe, ma questi successi non sono destinati a ripetersi. Chi conosce bene lo showman sa che non è il personaggio adatto a “spremere” un programma fino alla fine. Meglio salutare il pubblico al massimo, per conservarne il ricordo migliore, senza sbavature né errori. “Il segreto di questo programma è stato farlo senza nessuna pretesa. Non è un programma nato a tavolino, è cresciuto in 10 anni. Dopo 10 anni siamo arrivati a fare Viva Rai2, con semplicità e con la voglia di divertirsi e portare buonumore agli italiani. La novità più bella è stata scoprire tutte le persone sveglie a quell’ora”. L’ultima puntata di Viva Rai2! ha ottenuto un punteggio di share da record: 24.3% e 1 milione 299mila telespettatori.