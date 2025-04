Fiorello indagato per diffamazione, cosa aveva detto a Viva Rai2!

Rosario Fiorello risulta indagato per diffamazione dalla Procura di Imperia. La querela è stata presentata dal vicepresidente della Regione Liguria Alessandro Piana, per alcune parole che il conduttore aveva detto a Viva Rai2!, il programma che conduceva al mattino. In una puntata, Fiorello aveva definito la Liguria “un rave”, dopo gli scandali che avevano gettato ombre sul territorio. Le sue affermazioni sono state giudicate lesive per la reputazione. Ma procediamo per punti.

Come dimenticare Viva Rai2!, il mattin show con cui Fiorello ci teneva compagnia? Dopo due stagioni, lo showman e conduttore ha deciso di salutare il glass di Viale del Foro Italico (prima si trovavano in Via Asiago): una notizia che non era stata accolta positivamente dai tanti fan del programma, una pillola di buonumore in cui venivano commentate le notizie del giorno. In una delle tante puntate, Fiorello aveva fatto un commento ironico sulla situazione politica in Liguria e i diversi scandali che si erano susseguiti. Da qui è nato l'inghippo.

Così lo showman è finito nel registro degli indagati della Procura di Imperia con l'accusa di diffamazione: il fascicolo è stato aperto dal Procuratore Capo di Imperia, Alberto Lari, a seguito di una querela presentata dall'avvocato di Alessandro Piana, Maurizio Barabino. Poiché Piana risulta assolutamente estraneo ai fatti, le parole di Fiorello a Viva Rai2! sono state intese come diffamatorie. Ora, il Procuratore Capo Lari ha aperto il fascicolo d'inchiesta: a Fiorello vengono dunque contestate le parole che aveva detto in televisione.

"La Liguria è un rave. Il vice di Toti finito in un'inchiesta con escort e cocaina, Toti è stato arrestato e quindi adesso ne serve un altro, il vice, ma questa non è una Regione, questa è un rave, d'ora in poi chi vuole andare in Liguria dev'essere maggiorenne, non puoi andare così". L'indagine era iniziata nel 2021, e il presunto coinvolgimento di Piana si è rivelato un errore, vista la totale estraneità ai fatti (non è mai stato indagato). Di conseguenza, Piana ha presentato denuncia, poiché le parole dello showman hanno leso la sua reputazione. Non solo la sua, ma anche l'ente territoriale che rappresenta. Almeno per il momento, l'ufficio stampa non ha commentato la notizia per cui Fiorello risulta indagato.

Il bendaggio al braccio

Dopo aver concluso la sua avventura a Viva Rai2!, Fiorello si è concentrato sui suoi affetti: è diventato nonno, a lui è stato conferito il Lifetime Achievement ai Rose d’Or Awards 2024. Negli ultimi giorni è stata condivisa un'indiscrezione in merito a una presunta operazione, smentita tuttavia dall'ufficio stampa dello showman e conduttore. "Nulla da temere: si tratta di una fastidiosa epicondilite che l’artista sta curando con terapia adeguata e con dei vistosi cerotti medicati applicati al braccio stesso". L'epicondilite è conosciuta anche con il nome di "gomito del tennista", sport di cui Fiorello è un grande appassionato. Al momento, dunque, è lontano dalla televisione: un periodo per ricaricare le energie e per affinare le idee, "lontano", televisivamente parlando, anche dal suo grande amico Amadeus, anche se la speranza è di rivederli presto insieme.