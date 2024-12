Rosario Fiorello vince il Lifetime Achievement ai Rose d’Or Awards 2024: “Un sogno che si avvera”

Fonte: Getty Images Fiorello

Momento di grande emozione e soddisfazione per Rosario Fiorello, che ha ottenuto il premio Lifetime Achievement ai Rose d’Or Awards 2024.

Un obiettivo prestigioso che celebra a livello internazionale la sua incredibile carriera nel mondo della televisione, riconfermandolo uno dei più amati showman italiani.

Rosario Fiorello premiato ai “Rose d’Or Awards 2024”

Cantante, comico, conduttore e attore sono solo alcune delle molteplici sfaccettature di Rosario Fiorello. Una personalità che, grazie alla sua ironia e al suo ineguagliabile talento, ha saputo divertire e far affezionare telespettatori di tutte le età, avvicinandosi anche al digitale e alle nuove generazioni.

Proprio per questo, lo showman ha ottenuto Lifetime Achievement dei Rose d’Or Awards 2024, un riconoscimento internazionale per celebrare la sua carriera. Fiorello ha ricevuto il premio durante la cerimonia della63esima edizione dei Rose d’Or, tenutasi a Londra, con una giuria formata da più di 100 esperti del settore tra dirigenti televisivi, produttori e distributori.

Il riconoscimento, assegnato dall’Ebu (European Broadcasting Union), che ogni anno onora l’eccellenza creativa dei migliori programmi e talenti europei, conferma la sua capacità di innovare l’intrattenimento, oltre alle sue qualità artistiche e di improvvisazione che da sempre ispirano le nuove generazioni di artisti e artiste.

Nel ricevere il premio Rosario Fiorello ha dichiarato di vivere un sogno che si avvera, aggiungendo una dedica e un ringraziamento speciale: “Questo riconoscimento è un tributo a tutti coloro che mi hanno accompagnato lungo il mio cammino, e soprattutto al pubblico che mi ha sempre sostenuto”.

In un momento speciale della sua vita, che lo vede pronto a diventare nonno per la prima volta, Fiorello ha scelto di regalare a Londra uno spettacolo a tema grandpa, ispirato proprio alla traduzione inglese di nonno.

I riconoscimenti dei “Rose d’Or Awards 2024”

La 63esima edizione dei Rose d’Or Awards 2024, oltre al premio conferito a Fiorello, ha visto una serie di riconoscimenti europei di grande valore. I premi principali sono stati vinti da produzioni lavorate in Belgio, Norvegia, Italia, Giappone, Australia e Regno Unito.

Tra i premi più ambiti, il prestigioso performance of the Year Award è andato a Gary Oldman, per celebrare la sua incredibile interpretazione di Jackson Lamb nella serie di Apple TV+ Slow Horses. “Interpretare Jackson Lamb è stato così divertente che essere riconosciuti dalla Rose d’Or per questo ruolo è assolutamente incredibile“, ha detto l’attore.

Ambika Mod ha invece ottenuto l’Emerging Talent Award per il suo ruolo rivelazione nella produzione di Netflix One Day. “Grazie per aver pensato a me e al mio lavoro”, ha detto: “È un tale privilegio lavorare in questo settore come attrice, figuriamoci essere riconosciuto in modi come questo”.

L’edizione 2024 dei premi, come confermato da Jean Philip De Tender, vicedirettore generale e direttore dei media dell’Ebu, ha saputo evidenziare la qualità dell’industria, riuscendo a regalare un mix di generi con produzioni di alto livello. Con più 700 candidature provenienti da 30 paesi, l’edizione 2024 è infatti stata una delle più competitive di sempre, regalando ai presenti un momento di grande valore per celebrare lavori ineguagliabili, capaci di emozionare ed evidenziare la creatività del settore.