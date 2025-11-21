Fiorello a La Pennicanza se la prende con Gerry Scotti. Arriva la telefonata: “Avete esagerato”

Dopo il dottorato in filosofia, decide di fare della scrittura una professione. Si specializza così nel raccontare la cronaca rosa, i vizi e le virtù dei Reali, i segreti del mondo dello spettacolo e della televisione.

Fiorello e Fabrizio Biggio chiudono con la settimana de La Pennicanza con la puntata di venerdì 21 novembre e subito lo showman attacca ironicamente Gerry Scotti per l’incredibile successo de La Ruota dei Campioni andato in prima serata su Canale 5.

Fiorello se la prende con Gerry Scotti

Fiorello ha fallito nel suo pronostico sugli ascolti tv. Infatti, aveva detto che Alessandro Gassmann con la prima puntata di Un Professore 3 sarebbe riuscito a sconfiggere nello share Gerry Scotti ma invece non è stato così.

Fiorello ha quindi voluto iniziare la puntata de La Pennicanza proprio commentando gli ascolti tv: “Ieri sera La Ruota della Fortuna ha fatto il 28%, e anche Un Professore è andato benissimo…”.

Arriva subito la chiamata di un surreale Pier Silvio Berlusconi che reagisce la commento: “Buongiorno ragazzi, ieri vi ho ascoltato e sarò molto diretto: l’avete fatta fuori dal vaso. Finché scherzate e prendete in giro i vertici Rai va bene… ma qui è diverso, perché qui il vertice sono io. Quindi da queste parti troverete le porte chiuse. E con questo vi saluto.” Fiorello, prontissimo e con ironia: “Io chiamo la Toffanin!”.

Fiorello, continuano gli scoop su Sanremo 2026

Subito dopo lo showman passa a Sanremo, con nuovi spoiler, dopo aver annunciato che Mengoni e Angelina Mango sono già tra i Big in gara e dopo aver rivelato il grande ritorno dei Jalisse: “Ai 10 pezzi già annunciati oggi se ne aggiungono altri cinque: Serena Brancale con Minnie, Ema Nolde e La Niña con Chi siamo, Trigno con Uno, Sal Da Vinci con Gratta, Michele Zarrillo con Amore Blu”.

Poi ascolta un audio di un tale e quale Carlo Conti: “Rosario, sono Carlo. Io te le ho dette in amicizia… ma non è che poi tu puoi dirle così in radio! Come si dice in Toscana: ‘Amici amici… e poi ti rubano la bici’. Guarda, ora ho bruciato anche al TG1…”

La Pennicanza, la videochiamata di Cesare Cremonini

Tra musica e rivelazioni spunta in videochiamata Cesare Cremonini, che ha avuto un grandissimo successo ospite di Fiorello e Biggio: “Nel nuovo disco ci sono duetti con Lorenzo, Elisa e Carboni. Il sax? È in camera da letto”. Fiorello scherza: “Di notte lo usa come pappagallo”. Poi l’improvvisata si trasforma in show: Cremonini intona La Pennicanza in diretta.

I fan dello show di Fiorello e Biggio sono entusiasti e sui social è una pioggia di complimenti. La strana coppia è troppo forte e regala momenti divertenti o di grande spettacolo. Sul profilo Instagram ufficiale sono migliaia i cuoricini e le mani che applaudono. “Siete fantastici”, scrive qualcuno e un altro: “Da brividi”.

La Pennicanza torna lunedì 24 novembre alle 13.35 su Rai Radio 2 e sul canale 202 del digitale terrestre.

