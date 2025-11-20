Fiorello a La Pennicanza, l’annuncio su Gerry Scotti lascia senza parole

Dopo il dottorato in filosofia, decide di fare della scrittura una professione. Si specializza così nel raccontare la cronaca rosa, i vizi e le virtù dei Reali, i segreti del mondo dello spettacolo e della televisione.

Ufficio stampa - La Pennicanza Fiorello a "La Pennicanza"

Nuova puntata de La Pennicanza, nuove rivelazioni da parte di Fiorello che lancia un altro scoop sul Festival di Sanremo 2026. Ma non basta ne ha anche per Gerry Scotti che debutta in prima serata col suo quiz show su Canale 5 ovviamente. Mentre Rai 1 sfodera Alessandro Gassmann per contrastarlo. Questo il pronostico lanciato in radio.

Fiorello, i Jalisse a Sanremo

Dopo aver annunciato i primi 5 Big in gara a Sanremo 2026, tra cui Mengoni e Angelina Mango, Fiorello nella puntata di giovedì 20 novembre de La Pennicanza, lancia un’altra esclusiva. Al Festival tornano gli eterni esclusi, i Jalisse, proprio loro.

Ecco la grande rivelazione di Fiorello: “Anche oggi annunciamo 5 big: Rkomi con ‘Rtamo con rtutto rcuore’, il grande ritorno dei Jalisse con ‘Non veniamo più’, California dei Coma_Cose con ‘Cuoricino’, Tommaso Paradiso con ‘Scopo’, ma nel senso di obiettivo – sottolinea Fiorello – e infine Malika Ayane con l’enigmatico ‘Làmamatutulapàtoto’”.

Fiorello su Gerry Scotti, non ce lo aspettavamo

Ma non è l’unico scoop che Fiorello fa alla Pennicanza. Infatti, lo showman prevede come andranno gli ascolti tv, visto che Gerry Scotti va in prima serata con La Ruota dei Campioni, dopo l’enorme successo che sta ottenendo con La Ruota della Fortuna. Praticamente Canale 5 lo piazza dappertutto e a tutte le ore.

Ironizza Fiorello: “Stasera su Canale 5 c’è il doppio appuntamento con La Ruota della Fortuna. La mettono ovunque… mo faranno pure La Ruota della Fortuna Breakfast! La Rai invece lancia una cosa nuovissima: ‘Un Professore 3’, con Alessandro Gassmann e i due giovani più richiesti: Nicolas Maupas e Damiano David… no aspetta: Gavino!”. Fiorello prevede un ottimo risultato per Rai 1: “Domani vedremo gli ascolti”.

La Pennicanza, le dichiarazioni improbabili della Schlein

La satira politica non manca mai a La Pennicanza. Fiorello: “Pare che al Colle stiano complottando per annientare la Meloni. C’è persino un audio… così dice Travaglio alla Gruber!”. La Schlein, interrogata sulla vicenda, ha dichiarato: “Bisogna smetterla di vedere complotti ovunque… bisogna farli!”. Fiorello finge poi un collegamento con il Quirinale. Risponde la segreteria: “Il Presidente Mattarella è impegnato con i… katà. Ah, eccolo”.

Entra in scena un Mattarella totalmente improbabile: “Stavo temprando i Corazzieri! Con la Meloni? È stata furba: sa che non toccherei mai una donna, quindi ho sfogato l’energia sui suoi assistenti. Due double–leg al volo e li ho mollati solo quando battevano la mano sul tappeto. La Meloni mi ha detto che la prossima volta verrà con Crosetto. Quelli più grossi fanno solo più rumore quando cadono. Ora vi lascio, è arrivato l’ambasciatore israeliano.”

Lo showman fa poi ascoltare un Travaglio in versione surreale, che sorprende con una canzone dedicata al presunto complotto.

La Pennicanza, dal calcio ai cold case

Si passa poi al calcio: “La Nazionale spera di trovare Narnia nel girone. C’è un paese caraibico, Curaçao, che si è qualificato: 300 abitanti… e 11 sono giocatori!”. Dopo l’estrazione dei sorteggi – Irlanda del Nord e Bosnia-Erzegovina – lo showman invita alla fede: “Dobbiamo credere fermamente che ce la possiamo fare, dobbiamo avere fiducia.” Comincia poi a pregare in diretta: “Gattuso solo tu ci puoi aiutare!”

Arriva anche il momento crime: “Ormai parlano tutti di cold case… e allora li facciamo pure noi!”. Fiorello diventa Milo Infasce: “Benvenuti a Ore 14:09! Oggi ci troviamo a Minciazzone, un’amena cittadina sul fiume Mincion. È qui che avvenne la celebre rapina al supermercato. Protagonista il misterioso Pino Nerchiozzo, scomparso nel nulla dopo aver pronunciato la frase ‘Che faccio? Lascio?’.

Noi di 14:09 abbiamo intervistato il fratello Salvo che chiarisce: ‘I Nerchiozzo non si nascondono. Si è sposato e ora si chiama Pino Nerchiozzo Barzotto. E quale sangue? S’erano rotte sei bottiglie di passata!’. Caso chiuso anche oggi.”

Fiorello e Fabrizio Biggio tornano con La Pennicanza venerdì 21 novembre alle 13.45 su Rai Radio2 e sul canale 202 del digitale terrestre.

