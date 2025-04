Fonte: Ansa Fiorello

Sono giorni di cure, per Rosario Fiorello, che si sarebbe sottoposto a una terapia per risolvere un’infiammazione ai tendini del gomito. Nessuna operazione, però, che è stata smentita prontamente dall’ufficio stampa con un comunicato in cui si chiariscono i motivi del grande cerotto bianco che bendava il braccio. Lo showman sta quindi bene e sta recuperando con la cura intrapresa per arginare i disturbi dovuti al cosiddetto “gomito del tennista”.

Fiorello operato, la verità sul cerotto al braccio

Inizialmente, il settimanale Oggi aveva riportato l’indiscrezione secondo la quale Fiorello sarebbe stato sottoposto a un’operazione chirurgica proprio per risolvere la problematica che invece sta curando con una terapia idonea. A smentire il tutto ci ha però pensato il suo ufficio stampa, intervenuto prontamente per chiarire la situazione: “Nulla da temere: si tratta di una fastidiosa epicondilite che l’artista sta curando con terapia adeguata e con dei vistosi cerotti medicati applicati al braccio stesso”, si legge proprio sul settimanale, che cita l’entourage dello showman siciliano, in questi mesi lontano dalla tv.

L’epicondilite, un’infiammazione conosciuta anche come “gomito del tennista”, è una tendinopatia da sovraccarico che interessa i tendini estensori del polso sul lato esterno del gomito. Sappiamo che Fiorello è un grande appassionato di tennis ed è anche molto abile nel rovescio. In merito alla sua grande passione per questo sport, aveva anche dichiarato: “Con il tennis scarico tutte le tensioni. Mi aiuta a tenere un fisico “abbastanza” sportivo. Sinner, Berrettini, Fognini, siete avvisati…”.

La foto con la benda al braccio

Nelle foto comparse proprio su Oggi, che dà notizia e poi smentita dell’operazione dando seguito alle dichiarazioni dell’ufficio stampa, sono anche comparse le foto di Fiorello con il famigerato cerotto al braccio che avrebbe indicato i segni dell’operazione alla quale si sarebbe sottoposto. Nelle immagini si vedono anche gli amici Ginevra Elkann con il fidanzato Bernardo Siciliano, al quale l’artista mostrava il risultato della terapia.

“È uno di quegli sport che non finisci mai di imparare. E poi lo puoi fare fino a 80 anni!”, aveva dichiarato proprio riferendosi al tennis, che utilizzerebbe per scaricare lo stress e tenersi in forma. Che ami questo sport non è comunque una grande novità: l’avevamo visto sul palco del Festival di Sanremo in un doppio memorabile con Novak Djokovic nel 2020 e qualche anno dopo, all’esterno del Teatro Ariston, con Marco Mengoni.

Ora che è lontano dalla tv, per prendersi una pausa dopo il successo travolgente di Viva Rai2!, Fiorello si sta quindi dedicando alle sue grandi passioni e alla famiglia. Da poco è diventato nonno grazie alla figlia di sua moglie Susanna Biondo, Olivia Testa, che ha anche accompagnato all’altare insieme a suo padre. Di tornare in televisione, per il momento, non se ne parla. Ed era stata smentita anche la possibilità di un passaggio al Nove con Amadeus, che oggi si sta divertendo molto a fare il giudice di Amici di Maria De Filippi. I due amici si sono divisi, per il momento. Ma la speranza è sempre quella di rivederli insieme. Molto presto.