Il futuro di Paolo Bonolis in TV non è ancora del tutto scritto dopo la scadenza del contratto con Mediaset: il commento di Pier Silvio Berlusconi

Fonte: IPA Paolo Bonolis

Il futuro di Paolo Bonolis in TV è incerto? Non proprio. Perché se è vero che il conduttore ha dichiarato di volersi prendere una pausa per mettere insieme eventuali nuove idee creative sui programmi televisivi, dall’altra parte abbiamo indiscrezioni sull’addio a Mediaset a favore della Rai… e l’intervento di Pier Silvio Berlusconi ha chiarito ulteriormente la vicenda.

Paolo Bonolis passa alla Rai dopo Mediaset? Il commento di Pier Silvio Berlusconi

Sono numerosi i conduttori che hanno fatto la storia della televisione italiana così come la conosciamo oggi: indubbiamente Paolo Bonolis rientra tra questi. Ora, però, dopo decenni di onorata carriera, Bonolis si troverebbe in una situazione di “stallo”: già due anni fa avrebbe voluto prendere una pausa – poi rimandata – a favore del riposo e della creatività. In un’intervista a La Stampa ha spiegato che è giunto il momento di fermarsi, con il contratto in scadenza a Mediaset.

A fare chiarezza sul futuro televisivo del conduttore, però, ci ha pensato Pier Silvio Berlusconi. Nella giornata del 31 gennaio 2024 ha incontrato i giornalisti nel corso di una rassegna stampa a Cologno Monzese. Rassegna che ha confermato il ritorno dell’Isola dei Famosi con alla conduzione Vladimir Luxuria al posto di Ilary Blasi. In realtà, stando alle parole di Berlusconi, Bonolis sarebbe ben lontano dal prendersi una pausa. Almeno fino al 2025.

“Abbiamo un sentimento di gratitudine vera nei suoi confronti. Ci siamo visti anche ultimamente e con noi ha fatto di tutto, dalla tv per i ragazzi a Il senso della vita, da Peter Pan a Ciao Darwin. Paolo sa benissimo che oggi più che mai siamo aperti a qualsiasi tipo di contenuto. Sarebbe nelle condizioni di farlo, vero che il contratto ha una scadenza e finisce ma posso dire che ci sarà l’anno prossimo, nel 2025, con una nuova edizione di Avanti un altro. Cosa succederà non dipende solo da noi, siamo felici di averlo e anche felici di seguire il suo spirito innovativo”.

Le parole di Paolo Bonolis sulla pausa dalla TV

“Fosse stato per me, avrei lasciato già da due anni”. Più che lecito, ovviamente: sono decenni che è presente in televisione e che offre contenuti. Sempre nuovi e attuali? Dipende: l’edizione di Ciao Darwin, per quanto abbia raccolto l’affetto e la stima dei “nostalgici”, non è stata ritenuta abbastanza in linea con i tempi. “Sono andato avanti solo perché se smetto comprometto l’esistenza di molte persone, che lavorano con me e hanno famiglia. Per questo ho tenuto duro. Solo che adesso sono veramente stanco”.

Del resto, da 13 anni conduce Avanti un altro, programma ormai di punta di Mediaset, irrinunciabile per gli spettatori. Eppure, il conduttore sente la necessità di trovare nuovi stimoli o – anche, banalmente – immaginare nuovi progetti. Si è persino discusso di un suo ritorno in Rai: ritorno che, però, almeno per il momento, stando alle parole di Pier Silvio Berlusconi, sarebbe da escludere. Ma la scelta rimane a Bonolis: sta a lui, ora, decidere se andare avanti ancora con altri programmi, o ritagliarsi la – meritata e agognata – pausa. Come è giusto che sia.