Le donne Nobel per la Letteratura, da Grazia Deledda a Louise Gluck

Sono 16 le donne che nel corso della storia del Premio Nobel hanno ottenuto il riconoscimento nell’ambito della Letteratura. Assegnato a partire dal 1901, nacque dalla volontà di Alfred Nobel che decise di donare gran parte del suo patrimonio alla creazione di un premio dedicato a coloro che si fossero distinti in diversi campi. Oggi i premi vengono assegnati in questi settori: Chimica, Fisica, Medicina, Letteratura, Pace e Scienze Economiche. Tra le 16 donne che hanno ricevuto il Nobel per la Letteratura, una è italiana.