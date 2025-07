Katy Perry, cena romantica con l’ex presidente Trudeau dopo la rottura con Bloom

Getty Images Katy Perry

Katy Perry e l’ex premier canadese Justin Trudeau sono stati avvistati a Montreal durante una romantica cena a base di aragosta. I due – entrambi single – sono stati paparazzati insieme e già il gossip impazza: è nata una nuova coppia? Solo un mese fa la popstar annunciava la rottura con Orlando Bloom, alla quale è stata legata per ben 9 anni.

Katy Perry e Justin Trudeau, la cena romantica a Montreal

Una coppia inedita sta già facendo discutere: la popstar Katy Perry e l’ex primo ministro canadese Justin Trudeau sono stati “pizzicati” a cena insieme lunedì sera in un ristorante di lusso di Montreal. TMZ è stato il primo sito a riportare la notizia e a mostrare foto e video della cantante e di Trudeau che chiacchieravano a un tavolo per due al Le Violon, un raffinato ristorante gestito dal celebre chef Danny Smiles nel quartiere Plateau.

I due avrebbero gustato piatti gourmet, tra cui uno a base di aragosta e sorseggiato cocktail, per poi recarsi in cucina a ringraziare il personale. Secondo quanto riportato dal sito di intrattenimento la serata non si è conclusa al ristorante: Perry e Trudeau avrebbero proseguito la conversazione con una passeggiata nel parco Mount Royal, nel cuore della città.

Nessun atteggiamento apertamente romantico tra i due: come riferisce il personale del ristorante c’era un clima di cordialità e intesa. Samantha Jin, portavoce del locale, ha precisato alla Canadian Press che “non c’è stato alcun segno visibile di effusioni in pubblico“. La presenza di Katy Perry in Canada è legata al suo Lifetimes Tour: stasera si esibirà a Ottawa, nei prossimi giorni sarà anche a Montreal e Quebec City.

Katy Perry e Justin Trudeau single: la fine delle loro storie

L’incontro tra Katy Perry e Justin Trudeau arriva ad appena un mese dalla fine della relazione tra la cantante e il compagno Orlando Bloom: lo scorso giugno People aveva lanciato lo scoop della rottura della coppia, poi confermato da una nota congiunta rilasciata a Page Six. “Continueranno a essere visti come una famiglia, poiché la loro priorità comune è – e sarà sempre – crescere la figlia con amore, stabilità e rispetto reciproco”, avevano dichiarato.

“Al momento non c’è nulla di controverso. Katy è ovviamente sconvolta, ma è sollevata di non dover affrontare un altro divorzio, visto che quello è stato il periodo peggiore della sua vita”, aveva affermato una fonte vicina all’ex coppia. Perry e Bloom stavano insieme dal 2016 e hanno una figlia, Daisy Dove, nata nel 2020.

Anche l’ex premier canadese è single: nell’agosto del 2023 Trudeau aveva annunciato, insieme all’ex moglie Sophie Grégoire di aver scritto la parola fine al loro matrimonio, durato ben 18 anni. Una scelta non facile, che hanno voluto comunicare sui social: “Dopo molte conversazioni significative e difficili, abbiamo preso la decisione di separarci. Rimaniamo una famiglia unita, con un profondo amore e rispetto reciproco per tutto ciò che abbiamo costruito e continueremo a costruire”. Nella nota, l’ex coppia aveva chiesto anche di rispettare la privacy della famiglia, principalmente per i loro tre figli, Xavier, Ella-Grace e Hadrien.