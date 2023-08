Justin Trudeau e la moglie Sophie, la difficile scelta di separarsi dopo 18 anni

Fonte: Getty Images Justin Trudeau e Sophie Grégoire si separano dopo 18 anni

Hanno fatto sognare il mondo intero, e ora Justin Trudeau e Sophie Grégoire sono pronti a dirsi “addio”, anche se la famiglia – assicurano – resterà unita. La coppia presidenziale canadese è riuscita nell’intento di entrare nel collettivo immaginario: tra glamour e romanticismo, secondi solo a Michelle e Barack Obama, sono stati sempre discreti e di classe agli eventi istituzionali. Ma, dopo 18 anni di matrimonio, hanno preso la decisione più difficile: quella di prendere strade diverse.

Justin Trudeau e Sophie Grégoire si separano dopo 18 anni di matrimonio

Il premier canadese Justin Trudeau e la moglie Sophie Grégoire hanno annunciato sui social la fine del loro matrimonio con una dichiarazione congiunta. “Dopo molte conversazioni significative e difficili, abbiamo preso la decisione di separarci. Rimaniamo una famiglia unita, con un profondo amore e rispetto reciproco per tutto ciò che abbiamo costruito e continueremo a costruire”.

Nella nota, l’ex coppia ha chiesto anche di rispettare la privacy della famiglia, principalmente per i bambini. “La famiglia sarà insieme in vacanza, a partire dalla prossima settimana”. Così è finito un amore, ma non il bene, proprio per proteggere i figli: ne hanno tre, e il più piccolo ha 9 anni. Una scelta estremamente difficile e dolorosa, come sostenuto anche da loro stessi.

La storia d’amore tra Justin Trudeau e Sophie Grégoire

La loro storia d’amore è iniziata nel 2003, quando Justin Trudeau ha incontrato Sophie Grégoire a un evento di beneficenza. All’epoca, la Grégoire lavorava come conduttrice televisiva a Montreal, dopo aver svolto il lavoro di personal shopper. Il loro amore sembrava scritto nel destino, anche perché la Grégoire era anche un’amica d’infanzia del fratello di Justin, Michel, deceduto nel 1998.

Dopo essersi sposati a Montreal nel 2005, hanno avuto tre figli, ovvero Xavier, Ella-Grace e Hadrien. L’ultima uscita pubblica insieme è avvenuta in occasione dell’Incoronazione di Re Carlo. Nel 2009, Trudeau ha confidato: “Sapevo che il giorno in cui sono uscito a prendere un caffè con lei è stato l’ultimo giorno da single della mia vita”.

Agli inizi del matrimonio, Justin Trudeau non era ancora entrato in politica. Lui 33 anni, lei 29, il giorno delle nozze nella chiesa di Sainte-Madeleine d’Outremont e il ricevimento al St. James Hotel, è stato indimenticabile e ovviamente segreto. Tra tutti i matrimoni “politici” di alto profilo, Justin e Sophie sono riusciti a mantenere il loro legame quasi inalterato, nonostante diversi stress.

In veste di “First Lady”, la Grégoire è sempre stata impeccabile. Non si è mai allontanata pubblicamente da Justin: anzi, proprio il suo carattere sensibile l’ha resa ancor più amata. Al di là, però, dei riflettori della mondanità o degli eventi pubblici, hanno vissuto un amore semplice, che, però, ha iniziato a conoscere diverse difficoltà negli ultimi tempi. Secondo i tabloid, non si conoscono i motivi della rottura, e con ogni probabilità non si sapranno mai, anche perché la coppia è sempre stata molto riservata. Un lungo amore, il loro, durato più di 18 anni: ora resta il bene, e il forte desiderio di proteggere la famiglia che hanno creato, a ogni costo. Come è giusto che sia.