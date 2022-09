Festival di Venezia, Julianne Moore: body e gonna trasparente a 62 anni

Fonte: Getty Images Julianne Moore

Come previsto Julianne Moore è la punta di diamante in fatto di stile del Festival di Venezia 2022 e per il red carpet di apertura sceglie un abito da sera sfavillante, della Maison Valentino, che solo lei a 62 anni può indossarlo così.

Julianne Moore è il presidente della giuria di Venezia79, che si tiene fino al 10 settembre. Dal suo arrivo al Lido, i suoi look oversize hanno fatto parlare di sé, nel bene e nel male. Se i maxi blazer sono la vera tendenza dell’autunno, l’abito bustier scelto per il gala di apertura dell’Academy of Motion Picture, Arts and Sciences è stato uno scivolone di stile perché non riusciva a valorizzarla totalmente.

Julianne Moore, l’abito trasparente di Valentino

Ma la Moore si è ripresa alla grande col primo red carpet del Festival di Venezia (GUARDA LE FOTO). Questa volta l’attrice sceglie una creazione di Maison Valentino ultra chic. Evidentemente il bustier è il suo must have del momento, poiché l’abito si compone di un corpetto nero con un profondo scollo a cuore che mette in risalto il suo décolleté perfetto. Il body drappeggiato è ricoperto da un tulle scintillante che forma anche la gonna totalmente trasparente in modo da rivelare le gambe avvolte da leggerissime collant nere.

Fonte: Getty Images

Il look si completa con un lungo mantello che forma un piccolo strascico, sempre in tulle nero. La stoffa leggerissima è decorata con paillettes d’argento che formano degli scoppiettanti fuochi d’artificio. Per dare slancio alla sua figura, la star ha optato per un paio di sandali con plateau alto che si intravedono sotto la lunga gonna trasparente.

Per impreziosire l’outfit Julianne Moore ha indossato orecchini pendenti, bracciale e anello, tutti di diamanti, creati da Cartier. I capelli sono raccolti in una morbida e bassa coda di cavallo con fiocco nero, mentre il make up riprende il colore fulvo della chioma e punta sullo sguardo lasciando le labbra rosa naturale.

Fonte: Getty Images

Julianne Moore a 62 anni come una top model

La Moore, che ha dichiarato di essere molto emozionata, è semplicemente magnifica e a 62 anni (che compirà il prossimo 3 dicembre) non ha nulla da invidiare alle super top model che sfilano sul red carpet di Venezia, come Alessandra Ambrosio.

Il look scintillante di Julianne batte anche l’abito bicolore, bianco e nero, che Rocio Munoz Morales, madrina del Festival, ha scelto per la cerimonia di apertura. E anche Catherine Deneuve, premiata col Leone d’oro alla carriera, ha faticato a competere col suo splendido outfit rosso. Non a caso sul suo profilo Instagram, la Moore ottiene il plauso dei fan per la sua prima mise ufficiale. C’è chi la definisce “divina”, chi “una dea”, chi “luminosa” e chi si appella agli “ogm” per il suo aspetto da ventenne.