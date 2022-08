Alessandra Ambrosio, il look total white a Venezia

Prende il via la 79esima edizione della, che in queste ore vede l'arrivo delle prime star internazionali per la serata inaugurale. Alessandra Ambrosio è senza dubbio tra le più belle: approdata da poco al Lido (in motoscafo, come da tradizione), ha lasciato tutti senza fiato. La supermodella è tra gli ospiti più attesi per la proiezione del film in concorso White Noise, che apre il Festival di Venezia 2022 . E il suo look è di una bellezza e sensualità travolgenti.