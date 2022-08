Festival di Venezia, Julianne Moore: primo scivolone di stile con l’abito bustier

Fonte: Getty Images Julianne Moore

Julianne Moore è senz’ombra di dubbio una delle attrici più affascinanti ed eleganti al mondo, ma il primo look da sera presentato al Festival di Venezia 2022 è un flop.

Julianne Moore, prima look a Venezia

Julianne Moore è presidente della giuria a Venezia79, che si tiene dal 31 agosto al 10 settembre. Sbarcata al Lido con un giorno di anticipo, ha già dato prova di sé in fatto di icona di stile, prima con un maxi blazer blu e jeans larghi in stile anni Ottanta per il suo arrivo all’hotel Excelsior, poi con un tailleur pantaloni beige oversize.

Se gli outfit da giorno presentati fino ad ora rivelano la raffinatezza e la particolarità di gusto della Moore, dove ha davvero poco convito è stato nel suo primo abito da sera.

Julianne Moore, l’outfit che non la valorizza

Il primo impegno di gala per la presidente della giuria, chiamata a consegnare il Leone d’oro al vincitore di Venezia79, è stato l’evento di apertura dell’Academy of Motion Picture, Arts and Sciences in collaborazione con Mastercard e Cinecittà che si è tenuto nella Sala Grande della Scuola Grande della Misericordia.

L’attrice si è presentata all’appuntamento con una creazione molto originale, firmata Alaïa. Si tratta di un abito formato da un corpetto bustier in seta nera, con coppe strutturate, molto scollato e senza spalline che lascia nudo il décolleté perfetto di Julianne (62 anni il prossimo 3 dicembre) e da una gonna lunga leggermente a palloncino, decorata da pois gialli. Il modello, sicuramente sensazionale, non valorizza appieno la Moore. Le forme sembrano infatti sproporzionate e disarmoniche rispetto al fisico dell’attrice: la gonna a vita alta e il corpetto a fascia molto scollato creano uno strano effetto che porta ad accentuare i fianchi. Il look della star si completa con un paio di sandali neri a listarelle con fibbie scintillanti, orecchini a cerchio e bracciale in oro giallo.

Julianne Moore e Rocio Munoz Morales a confronto

Insieme a Rocio Munoz Morales, madrina del Festival (GUARDA LE FOTO), Julianne Moore è sicuramente tra le protagoniste femminili di Venezia79. Le due donne hanno mostrato per ora di seguire stili molto diverse. La compagna di Raoul Bova ha scelto Armani come firma e ha optato per look ultra chic, dai colori sobri (il bianco e il nero sembrano farla da padroni), mentre Julianne ha fatto sfoggio di volumi ampi e tagli originali.

Nella serata di inaugurazione della Mostra del Cinema, la Moore e la Morales devono anche vedersela con Catherine Deneuve, icona di raffinatezza, che è premiata con il Leone d'Oro alla carriera.