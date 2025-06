Sydney Sweeney principessa, Julianne Moore splendida cattiva: i look alla prima di Echo Valley

Fonte: IPA Sydney Sweeney e Julianne Moore

Julianne Moore e Sydney Sweeney sono le protagoniste di Echo Valley, un thriller psicologico firmato Apple che esplora i lati più oscuri della maternità e i limiti fino cui può spingersi una madre per amore dei propri figli. Un lavoro che mette fianco a fianco il meglio di due diverse generazioni hollywoodiane, l’algida ed elegante Moore e la fanciullesca e sensuale Sweeney. Due donne diverse, dai look opposti, ma che, insieme, formano un connubio perfetto.

Sydney Sweeney come una principessa Disney

Fonte: IPA

Se alla prima newyorkese di Echo Valley Sydney Sweeney aveva puntato su uno spettacolare abito rosso fuoco, a Londra, pur mantenendo la pomposità, opta per un look decisamente più romantico ed etereo. L’attrice arrivata al successo con la serie teen Euphoria, si è messa nelle mani dell’impeccabile Miuccia Prada e della sua linea giovane Miu Miu. Quello scelto dalla giovane diva è un capo confezionato su misura ed ispirato alle principesse delle fiabe.Un vestito leggerissimo, in un delicato azzurro pastello. Il tessuto sottile è lavorato come marmo negli intrecci del corpetto scolpito, con taglio a goccia sul seno e spalline ad avvolgere il collo. Le maniche cadono morbide sulle spalle e, sulla gonna, il tulle si apre in un lungo, svolazzante e decisamente suggestivo strascico.

Fonte: IPA

Anche il beauty look scelto da Sydney Sweeney è romantico e principesco. I lunghi capelli biondi sono lasciati semi sciolti sulle spalle, ma allontanati dal viso con un morbido semi raccolto (lo stesso di Belle de La Bella e la Bestia). Il make-up è quasi nude, sia sulle palpebre che sulle labbra. Il focus è tutto sugli occhioni blu dell’attrice, enfatizzati da lunghe ciglia finte. Infine, quello che a una vera diva non può mai mancare: un parure di preziosissimi diamanti.

Julianne Moore è l’irresistibile cattiva

Fonte: IPA

Al contrario della sua coprotagonista, Julianne Moore ha optato per un look moderno e dal piglio aggressivo. Se Sydney è la principessa, lei è la strega cattiva, ma quella affascinante e magnetica cui nessuno sa resistere. L’attrice ha da poco tagliato i suoi lunghi, iconici, capelli rosso rame in un coraggioso bob squadrato, che le sta divinamente. Così come all’anteprima della Grande Mela, anche per la Big City Julianne va sul sicuro con un look total black, ma ravvivato da dettagli inediti. Davvero unico l’abito monospalla con taglio asimmetrico sullo scollo. Un classico tubino strapless adornato da un lungo scialle cucito su misura. A far brillare il pesante tessuto, ricami scultorei in stile floreale astratto.

Fonte: IPA

Anche le calzature sono nere, così come lo smalto sulle unghie, tenute corte e rock’n’roll. I capelli sono liscissimi e ben pettinati, mentre il beauty look è l’unica cosa che le due attrici hanno in comune questa sera. Anche Moore, come la collega, sceglie labbra color nude, lieve blush e ombretto color crema. A illuminare il volto ci pensa l’unico accessorio cui ha ceduto la diva minimalista: un paio di lunghissimi orecchi bianchi in perle e brillanti. Voi chi preferite, Sydney o Julianne, la principessa o la strega? La verità è che, di fronte a due outfit da capogiro come i loro, scegliere è impossibile.